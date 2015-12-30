更新版 1-《全球汇市》美元兑商品货币走强，因油价回落

(新增文末收盘表格)

* 油价走低重创商品货币

* 美元兑俄罗斯卢布触及逾一年高位

* 空头回补提振欧元

路透纽约12月30日 - 美元兑挪威克郎和俄罗斯卢布等商品货币周三走强，因油价下跌重压产油国货币。另外，空头回补支撑欧元。

布兰特原油期货再度跌向11年低位，因投资者担忧需求放缓和供应充裕。油价下跌拖累卢布、加元、挪威克郎、巴西雷亚尔和墨西哥披索等商品货币。

“总的来看，2016年能源价格可能不会反弹，这对所有商品货币而言是不祥之兆，”WorldWideMarkets的首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

美元兑俄罗斯卢布 盘中触及73.62卢布的逾一年高位，兑挪威克郎 升至至少13年来最高8.834克朗。美元兑雷亚尔 触及一周高位4.0185雷亚尔，兑墨西哥披索 升至逾两周最高17.3993披索。

美元指数 尾盘上扬0.15%，报98.255。美元兑瑞典克朗和加元也上涨。

瑞典克朗兑美元走软，之前瑞典央行警告称，已为干预汇市，压低瑞典克朗以提振超低通胀“做好了充分的准备”。

今年多数时间因欧元区利率低于美国利率而看空欧元的交易商周三逆转押注，这提振欧元。

“部分欧元空头头寸被结清，”麦格理驻纽约的全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示，“人们希望以中性的仓位开始新的一年。”

分析师表示，市场交投清淡，很多交易员不愿在新年来临前建立新仓位。

欧元兑美元 尾盘上扬0.11%，报1.09305美元。美元兑日圆 尾盘升0.05%，报120.530日圆。美元兑瑞郎 尾盘下跌0.7%，报0.98620瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0929 1.0917 +0.11 -9.66 1.2097

美元/日圆 120.49 120.46 +0.02 +0.68 119.68

欧元/日圆 131.75 131.53 +0.17 -8.99 144.77

美元/瑞郎 0.9881 0.9929 -0.48 -0.60 0.9941

英镑/美元 1.4812 1.4811 +0.01 -4.89 1.5573

美元/加元 1.3877 1.3840 +0.27 +19.44 1.1618

澳元/美元 0.7283 0.7294 -0.15 -10.83 0.8168

欧元/瑞郎 1.0807 1.0846 -0.36 -10.14 1.2026

欧元/英镑 0.7373 0.7369 +0.05 -4.93 0.7755

新西兰元/美元 0.6835 0.6864 -0.42 -12.34 0.7797

美元/挪威克朗 8.7807 8.7168 +0.73 +17.51 7.4720

欧元/挪威克朗 9.6149 9.5168 +1.03 +6.37 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4099 8.3779 +0.38 +7.88 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2025 9.1489 +0.59 -2.81 9.4688