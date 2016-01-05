《全球汇市》日圆续涨，因中国忧虑和中东局势激发避险需求

* 日圆进一步上涨，受助于中国忧虑及沙特和伊朗紧张局势

* 美国公债收益率和美股持稳，支撑美元走高

* 欧元受压，因欧元区通胀数据疲弱

路透纽约1月5日 - 日圆周二上涨，因交易商在担忧全球增长放缓、中国股市续跌、伊朗和沙特局势紧张的背景下，通过低风险货币寻求资金安全。

日圆兑欧元攀升至4月以来最高水平，兑美元徘徊在10月以来的最高位，兑英镑也升至2014年10月以来的最高水准。

“这是避险交易，这对日圆继续发挥作用，”道明证券(TD Securities)资深货币策略师Mazen Issa称。

日圆从周一的高位短暂下跌，此前中国向货币市场注入约200亿美元资金，以稳定市场。中国股市周一急挫7%。

“中国风险给日圆增加了支持，日圆今年已经看似要升值，因为日本经常账盈余增加速度快于预期，”IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa称。

路透数据显示，随着欧洲股市下跌，日圆兑欧元 触及127.47日圆的逾八个月高位，后缩小涨幅，最新涨1.2%，报127.80日圆，因欧洲主要股市今日收盘上涨。

EBS数据显示，日圆兑美元接近周一触及的118.705日圆的11周高位，全日上涨0.4%，报119.01日圆。

沙特断绝与伊朗关系的消息也令投资者紧张不安，此前沙特驻德黑兰大使馆受到抗议者的冲击，令两国紧张局势升级。

欧元兑美元 周二下跌0.8%，报1.0739美元，盘中稍早触及1.0709美元的一个月低位。数据显示，欧元区12月核心通胀率连续第二个月下跌，增强了欧洲央行将不得不进一步增加货币刺激措施以避免通缩的预期。

欧元的下跌终结了近期欧元在波动时期表现良好的趋势，因以欧元融资进行利差交易的投资者已经买回欧元，进行这种交易的投资者借入低收益的货币，然后卖出，以买入风险更大、收益率更高的货币。

美元兑一篮子货币 触及一个月高位，最新上涨0.5%，报99.393。