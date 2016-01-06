《全球汇市》美联储会议记录拖累美元走低，人民币触及纪录低位

( )

* 美联储会议记录暗示联储会逐步升息，因通胀低迷

* 美联储副主席费舍尔称2016年升息四次在可接受的范围内

* 人民币进一步走低，离岸人民币汇率触及纪录低位

* 日圆兑美元接近三个月高位，兑欧元触及九个月高位

路透纽约1月6日 - 美元兑一篮子货币周三从一个月高位回落，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议记录显示，联储未来升息的步伐将是渐进的，因担忧通胀长期保持在低位。

对中国经济的担忧打压人民币跌至2010年离岸市场交易开始以来的最低水平，并拖累全球股市加速下跌。

交易商如坐针毡，纷纷买入低风险日圆，日圆兑美元徘徊在三个月高位附近，兑欧元触及九个月峰值。

“会议记录使对联储未来升息的预期更加谨慎。这可能成为长期影响美元表现的题材，”FXCM的量化策略师David Rodriguez在谈到联储决定时表示。

根据会议记录，美联储上月决定升息，之前绝大部分决策者相信通胀将会回升，但部分委员对通胀可能持于危险低位表示担忧。

尽管新年伊始市场走势震荡，且数据显示美国企业活动降温，但一位美联储高阶官员周三表示，2016年联储仍可能升息四次。

“我认为升息四次在可接受的范围内，”美联储副主席费舍尔告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)。

美元指数 尾盘下跌0.2%，报99.160，略低于周二触及的一个月高位。

对全球第二大经济体中国的担忧拖累股市在2016年前三日的交易中急挫，引发对日圆的大规模避险需求。

“本周的波幅让所有人大跌眼镜。均拜中国因素所赐，”意大利的Intesa Sanpaolo Banca IMI的外汇销售部主管Gian Marco Salcioli表示。

另外，朝鲜宣称成功进行核弹试验，推动日圆兑欧元和美元走强。

美元兑日圆 下跌0.5%，报118.49日圆。欧元兑日圆 回落0.1%，报127.79日圆。

人民币急跌让投资者倍感不安，仅三天的时间人民币汇率就重挫2.5%，几乎追平8月一次性贬值时的跌幅。8月贬值导致全球股市崩跌。