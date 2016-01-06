《全球汇市》美联储会议记录拖累美元走低，人民币触及纪录低位

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
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* 美联储会议记录暗示联储会逐步升息，因通胀低迷
* 美联储副主席费舍尔称2016年升息四次在可接受的范围内
* 人民币进一步走低，离岸人民币汇率触及纪录低位
* 日圆兑美元接近三个月高位，兑欧元触及九个月高位
路透纽约1月6日 - 美元兑一篮子货币周三从一个月高位回落，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议记录显示，联储未来升息的步伐将是渐进的，因担忧通胀长期保持在低位。
对中国经济的担忧打压人民币跌至2010年离岸市场交易开始以来的最低水平，并拖累全球股市加速下跌。
交易商如坐针毡，纷纷买入低风险日圆，日圆兑美元徘徊在三个月高位附近，兑欧元触及九个月峰值。
“会议记录使对联储未来升息的预期更加谨慎。这可能成为长期影响美元表现的题材，”FXCM的量化策略师David Rodriguez在谈到联储决定时表示。
根据会议记录，美联储上月决定升息，之前绝大部分决策者相信通胀将会回升，但部分委员对通胀可能持于危险低位表示担忧。
尽管新年伊始市场走势震荡，且数据显示美国企业活动降温，但一位美联储高阶官员周三表示，2016年联储仍可能升息四次。
“我认为升息四次在可接受的范围内，”美联储副主席费舍尔告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)。
美元指数 尾盘下跌0.2%，报99.160，略低于周二触及的一个月高位。
对全球第二大经济体中国的担忧拖累股市在2016年前三日的交易中急挫，引发对日圆的大规模避险需求。
“本周的波幅让所有人大跌眼镜。均拜中国因素所赐，”意大利的Intesa Sanpaolo Banca IMI的外汇销售部主管Gian Marco Salcioli表示。
另外，朝鲜宣称成功进行核弹试验，推动日圆兑欧元和美元走强。
美元兑日圆 下跌0.5%，报118.49日圆。欧元兑日圆 回落0.1%，报127.79日圆。
人民币急跌让投资者倍感不安，仅三天的时间人民币汇率就重挫2.5%，几乎追平8月一次性贬值时的跌幅。8月贬值导致全球股市崩跌。
中国人民银行再度下调人民币中间价 后，离岸人民币汇率 急跌逾1%，兑美元在伦敦时段交易中跌至6.7315的纪录低位。(完)
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。