更新版 1-《全球汇市》美联储会议记录拖累美元走低，人民币触及纪录低位

(新增文末收盘表格)

* 美联储会议记录暗示联储会逐步升息，因通胀低迷

* 美联储副主席费舍尔称2016年升息四次在可接受的范围内

* 人民币进一步走低，离岸人民币汇率触及纪录低位

* 日圆兑美元接近三个月高位，兑欧元则触及九个月高位

路透纽约1月6日 - 美元兑一篮子货币周三从一个月高位回落，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议记录显示，联储未来升息的步伐将是渐进的，因担忧通胀长期保持在低位。

对中国经济的担忧打压人民币跌至2010年离岸市场交易开始以来的最低水平，并拖累全球股市加速下跌。

交易商如坐针毡，纷纷买入低风险日圆，日圆兑美元徘徊在三个月高位附近，兑欧元触及九个月峰值。

“会议记录使对联储未来升息的预期更加谨慎。这可能成为长期影响美元表现的题材，”FXCM的量化策略师David Rodriguez在谈到联储决定时表示。

根据会议记录，美联储上月决定升息，之前绝大部分决策者相信通胀将会回升，但部分委员对通胀可能持于危险低位表示担忧。

尽管新年伊始市场走势震荡，且数据显示美国企业活动降温，但一位美联储高阶官员周三表示，2016年联储仍可能升息四次。

“我认为升息四次在可接受的范围内，”美联储副主席费舍尔告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)。

美元指数 尾盘下跌0.2%，报99.160，略低于周二触及的一个月高位。

对全球第二大经济体中国的担忧拖累股市在2016年前三日的交易中急挫，引发对日圆的大规模避险需求。

“本周的波幅让所有人大跌眼镜。均拜中国因素所赐，”意大利的Intesa Sanpaolo Banca IMI的外汇销售部主管Gian Marco Salcioli表示。

另外，朝鲜宣称成功进行核弹试验，推动日圆兑欧元和美元走强。

美元兑日圆 下跌0.5%，报118.49日圆。欧元兑日圆 回落0.1%，报127.79日圆。

人民币急跌让投资者倍感不安，仅三天的时间人民币汇率就重挫近2.5%，几乎追平8月一次性贬值时的跌幅。8月贬值导致全球股市崩跌。

中国人民银行再度下调人民币中间价 后，离岸人民币汇率 急跌逾1%，兑美元在伦敦时段交易中跌至6.7315的纪录低位。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0778 1.0746 +0.30 -0.76 1.0860

美元/日圆 118.46 119.05 -0.50 -1.53 120.30

欧元/日圆 127.68 127.93 -0.20 -2.14 130.47

美元/瑞郎 1.0070 1.0081 -0.11 +0.52 1.0018

英镑/美元 1.4626 1.4671 -0.31 -0.76 1.4738

美元/加元 1.4071 1.3995 +0.54 +1.68 1.3839

美元/离岸人民币 6.6283 6.6425 +0.21 +1.13 6.5680

澳元/美元 0.7071 0.7157 -1.20 -2.80 0.7275

欧元/瑞郎 1.0856 1.0838 +0.17 -0.28 1.0886

欧元/英镑 0.7372 0.7319 +0.72 +0.07 0.7367

新西兰元/美元 0.6635 0.6700 -0.97 -2.78 0.6825

美元/挪威克朗 8.9498 8.9081 +0.47 +1.24 8.8398

欧元/挪威克朗 9.6545 9.5787 +0.79 +0.56 9.6011

美元/瑞典克朗 8.5845 8.5971 -0.15 +1.63 8.4465

欧元/瑞典克朗 9.2627 9.2412 +0.23 +1.01 9.1705