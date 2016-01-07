重发-《全球汇市》日圆受避险情绪升温提振大涨，澳元等商品货币重挫

(重发以更新文末报价表格)

* 日圆兑美元和欧元升至数月高位

* 商品货币因围绕中国的担忧而重挫

* 亚洲日程淡静，接下来关注澳洲贸易数据

路透悉尼1月7日 - 日圆周四盘旋在数月高位，此前全球不确定性打压风险胃纳，促使投资者抢进避险日圆。

对于中国经济体质的担忧，以及中东和朝鲜半岛地缘政治紧张情势加剧，让投资者处于防御态势。

美元兑日圆 报118.57，隔夜曾跌至118.25的10月中以来最低水准。欧元兑日圆 触及略低于127.00日圆的近九个月低点，后回升至127.78。

欧元兑美元 向1.0800回弹，最新报1.0778。投资者在美联储会议记录中发现一些温和的倾向。

会议记录显示，美联储上月决定升息，但部分委员对通胀可能持于危险低位表示担忧。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔周三称，美联储今年加息四次和他的预期接近，并称全球不确定性仍可能打乱这种假设情景。

在中国担忧重燃且油价大幅下跌之际，商品货币遭遇重挫。澳元兑美元 跌至两个月低点0.7048美元，在2016年首个完整交易周已下跌逾0.02美元。

澳元兑日圆 跌至三个月低点83.47日圆。同样，新西兰元兑美元 也跌至一个月低点0.6626美元，兑日圆则跌至三个月低点78.43日圆。

定于0030GMT公布的澳洲贸易和建筑许可数据可能分散投资者的注意力，但中国担忧和地缘政治紧张局势仍将是主要驱动因素。

交易商称，市场注意力仍集中在中国金融市场，特别是周三创下2011年3月以来最低水平的人民币。

“市场将中国央行的举动解读为，进一步接受中国政府将人民币贬值作为推动经济增长的政策工具，”澳洲国民银行分析师称。

“中国央行的举动引发了亚洲货币的下跌，新西兰元和澳元也受到波及。”

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0780 1.0778 +0.02 -0.74 1.0860

美元/日圆 118.65 118.46 +0.16 -1.37 120.30

欧元/日圆 127.90 127.68 +0.17 -2.10 130.65

美元/瑞郎 1.0069 1.0070 -0.01 +0.51 1.0018

英镑/美元 1.4630 1.4626 +0.03 -0.73 1.4738

美元/加元 1.4066 1.4071 -0.04 +1.64 1.3839

美元/离岸人民币 6.7112 6.6925 +0.28 +2.18 6.5680

澳元/美元 0.7075 0.7071 +0.06 -2.75 0.7275

新西兰元/美元 0.6649 0.6635 +0.21 -2.58 0.6825

澳元/日圆 83.940 83.760 +0.21 -4.09 87.520

新西兰元/日圆 78.890 78.600 +0.37 -3.91 82.100

英镑/日圆 173.58 173.26 +0.18 -2.10 177.30

澳元/新西兰元 1.0636 1.0646 -0.09 -0.08 1.0645

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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