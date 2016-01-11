《全球汇市》市场信心改善拖累欧元和日圆下滑，提振美元走强

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
* 欧元兑美元连跌第二个交易日
* 美元也受到市场信心改善的提振
* 人民币兑美元上涨
路透纽约1月11日 - 低收益货币欧元兑美元周一连续第二个交易日下滑，而日圆则在六个交易日内首次下跌，因全球股市回稳促使投资人寻求能提供更高回报的货币。
美股今日走势反复，但在新年开局不利的情况下收复了一些失地，这压制了欧元和日圆的吸引力。
近期欧元被用于套利交易，投资人借入低成本的欧元和日圆，买入较高收益货币。欧元区和日本为零利率。
而日圆长期以来一直都是套利交易的融资货币。
“风险意愿略有改善足以拖累欧元兑美元走软，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。
但欧元回落可能是暂时性的，因对中国的不确定性和商品价格大跌仍令投资人担忧。
“我们认为风险环境的持续恶化，以及欧洲除通胀外其他数据普遍强劲的基调，会平衡欧洲央行持续刺激经济带来的负面影响。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。
纽约尾盘，欧元兑美元 跌0.5%，报1.0873美元，欧元兑日圆 下滑0.4%，报127.73日圆。
美元也得益于风险意愿改善，兑日圆 尾盘升0.2%，报117.47日圆。
美元兑瑞郎 升0.5%，报0.9997瑞郎。
离岸市场人民币兑美元跳升，势将创四个月最大单日升幅，此前有报导称中国当局进行了新一轮的大规模干预。
在岸人民币 兑美元上涨0.35%，至6.5701元人民币，此前中国人民银行连续第二天上调人民币中间价。离岸人民币 上涨1.2%至6.6030元。离岸人民币隔夜拆息升至离岸市场启动以来最高水准，受到中国当局收紧离岸人民币供应举措的影响。 (完)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)