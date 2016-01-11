《全球汇市》市场信心改善拖累欧元和日圆下滑，提振美元走强

* 欧元兑美元连跌第二个交易日

* 美元也受到市场信心改善的提振

* 人民币兑美元上涨

路透纽约1月11日 - 低收益货币欧元兑美元周一连续第二个交易日下滑，而日圆则在六个交易日内首次下跌，因全球股市回稳促使投资人寻求能提供更高回报的货币。

美股今日走势反复，但在新年开局不利的情况下收复了一些失地，这压制了欧元和日圆的吸引力。

近期欧元被用于套利交易，投资人借入低成本的欧元和日圆，买入较高收益货币。欧元区和日本为零利率。

而日圆长期以来一直都是套利交易的融资货币。

“风险意愿略有改善足以拖累欧元兑美元走软，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

但欧元回落可能是暂时性的，因对中国的不确定性和商品价格大跌仍令投资人担忧。

“我们认为风险环境的持续恶化，以及欧洲除通胀外其他数据普遍强劲的基调，会平衡欧洲央行持续刺激经济带来的负面影响。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。

纽约尾盘，欧元兑美元 跌0.5%，报1.0873美元，欧元兑日圆 下滑0.4%，报127.73日圆。

美元也得益于风险意愿改善，兑日圆 尾盘升0.2%，报117.47日圆。

美元兑瑞郎 升0.5%，报0.9997瑞郎。

离岸市场人民币兑美元跳升，势将创四个月最大单日升幅，此前有报导称中国当局进行了新一轮的大规模干预。