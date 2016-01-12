更新版 1-《全球汇市》美元连升三日，美股上涨和金融市场回稳带动风险意愿

* 金融市场回稳，欧元和日圆因此下滑

* 数据拖累英镑跌至五年半低点 (新增文末收盘表格)

路透纽约1月12日 - 美元周二连升第三个交易日，因美股上涨，且金融市场回稳，带动了投资人对较高收益货币的兴致。

套利交易融资货币欧元和日圆今日下滑，在今年首周市场混乱之时曾大涨。

“基本上全球市场回稳会对美元有利，因这令美联储更有可能按预期在今年再升息四次。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

今日油价一度反弹，帮助挪威克郎、加元、澳元和新西兰元等商品货币暂时收复了之前的失地。

不过尽管股市反弹，但投资人保持谨慎，仍聚焦人民币波动和油价大跌。今日美国原油期货2003年12月来首次跌穿30美元。

纽约尾盘，美元指数 升0.3%，报98.996。

欧元兑美元 跌0.1%，报1.0851美元，美元兑日圆 变动不大，报117.68日圆。

英镑兑美元 跌0.8%，报1.4439美元，盘中公布的英国制造业数据疲弱。英镑稍早触及五年半低点，因英国11月工业生产录得2013年初来最大降幅。

“在最近一波英镑颓势中，浓厚的避险情绪扮演了更为重要的角色，”ING在最新的研究报告中指出，“英国庞大的经常账赤字意味着英镑是最易受风险意愿恶化影响的主要货币之一。”

离岸人民币 变动不大，稍早曾向在岸人民币汇价靠拢 。之前中国当局采取措施拉抬离岸人民币掉期隐含利率。

基金投资者、银行业人士和企业卖家自12月末起对人民币就持悲观看法。

伦敦Omni Partners旗下对冲基金的策略主管Chris Morrison自2014年初以来便一直做空人民币。

“做空的兴趣已迅速增加。上周我平均每天收到50封有关人民币的电邮。”他说。“我们将此视为一个削减持仓的短期因素。会有一段盘整期...但我们仍坚持做空。”

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0854 1.0859 -0.05 -0.06 1.0860

美元/日圆 117.62 117.75 -0.11 -2.23 120.30

欧元/日圆 127.69 127.85 -0.13 -2.13 130.47

美元/瑞郎 1.0016 1.0015 +0.01 -0.02 1.0018

英镑/美元 1.4443 1.4538 -0.65 -2.00 1.4738

美元/加元 1.4261 1.4214 +0.33 +3.05 1.3839

美元/离岸人民币 6.5770 6.5833 -0.10 +0.14 6.5680

澳元/美元 0.6983 0.6993 -0.14 -4.01 0.7275

欧元/瑞郎 1.0878 1.0873 +0.05 -0.07 1.0886

欧元/英镑 0.7515 0.7466 +0.66 +2.01 0.7367

新西兰元/美元 0.6531 0.6554 -0.35 -4.31 0.6825

美元/挪威克朗 8.8752 8.9366 -0.69 +0.40 8.8398

欧元/挪威克朗 9.6435 9.7083 -0.67 +0.44 9.6011

美元/瑞典克朗 8.5267 8.5375 -0.13 +0.95 8.4465

欧元/瑞典克朗 9.2598 9.2731 -0.14 +0.97 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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