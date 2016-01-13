《全球汇市》欧元因油价走软和股市下挫而上涨，商品货币疲弱

* 布兰特原油跌穿每桶30美元，股市下跌

* 商品货币跟随油价走低

路透纽约1月13日 - 欧元兑美元周三重拾升势，因风险意愿在午后布兰特原油价格大幅下挫后再次减弱，美股被大幅推低。

日圆兑美元也缩小跌幅，兑澳元和加元等商品货币上涨。美元兑商品货币也上涨。

“油价是主导因素，股市在油价下跌前有点下滑，但当油价开始由升转跌时，股市下行动能加速，”Jefferies外汇交易董事总经理Brad Bechtel称。

“外汇市场，美元兑商品货币上涨，欧元也上涨，欧元近期在情势紧张时表现良好，”Bechtel称。

布兰特原油周三跌穿30美元价位，为2004年4月2日以来首次。在美国政府数据显示上周美国汽油和柴油库存增幅超预期后，油价大跌。

纽约尾盘，欧元 兑美元涨0.2%，报1.0873美元，在连续两日下跌后反弹。

美元兑日圆 最新报117.69日圆，全日持平。

商品货币兑美元下跌，美元兑加元 涨0.6%，报1.4349加元。

澳元 下跌0.2%，报0.6965美元，新西兰元 下跌0.1%，报0.6528美元。

今日稍早，商品货币和美元兑欧元一度上涨，因中国贸易数据好于预期，人民币持稳，缓解了对世界第二大经济体的部分担忧，给金融市场注入了一些镇定剂。(完)

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