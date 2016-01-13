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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 07:41 BJT

《全球汇市》加元触及12年低点，英镑在英国央行会议前处于守势

全球市场开局紧张不安已经导致澳新货币重挫，在避险情绪高涨时期，澳新货币通常被抛售。

澳元已经大跌4.6%，延续去年10.7%的跌势。

澳元兑美元 报0.6953，接近周一触及的四个月低点0.6927。若跌破9月低点0.6892，则可能下探2009年初以来低位。

澳洲波动性较大的就业数据将于0030GMT出炉，该数据料为交易商提供一些线索。继前两个月就业增长异常强劲之后，12月澳洲就业人数料为小幅减少1.25万人。

但就像今年迄今为止的情况一样，主要关注焦点将是中国的人民币汇率和股市表现。中国央行过去几日为人民币汇率稳住阵脚，这平息了关于人民币持续贬值的忧虑--至少目前是如此。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0884 1.0873 +0.10 +0.22 1.0860

美元/日圆 117.51 117.66 -0.13 -2.32 120.30

欧元/日圆 127.89 127.92 -0.02 -1.98 130.47

美元/瑞郎 1.0060 1.0057 +0.03 +0.42 1.0018

英镑/美元 1.4406 1.4406 +0.00 -2.25 1.4738

美元/加元 1.4350 1.4337 +0.09 +3.69 1.3839

美元/离岸人民币 6.5764 6.5648 +0.18 +0.13 6.5680

澳元/美元 0.6941 0.6954 -0.19 -4.59 0.7275

新西兰元/美元 0.6475 0.6511 -0.55 -5.13 0.6825

澳元/日圆 81.580 81.820 -0.29 -6.89 87.620

新西兰元/日圆 76.110 76.620 -0.67 -7.16 81.980

英镑/日圆 169.32 169.52 -0.12 -4.46 177.22

澳元/新西兰元 1.0720 1.0671 +0.46 +0.53 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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