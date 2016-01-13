《全球汇市》加元触及12年低点，英镑在英国央行会议前处于守势

国际油市：油价处于一个月高位，因预期减产协议将延长
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
全球市场开局紧张不安已经导致澳新货币重挫，在避险情绪高涨时期，澳新货币通常被抛售。
澳元已经大跌4.6%，延续去年10.7%的跌势。
澳元兑美元 报0.6953，接近周一触及的四个月低点0.6927。若跌破9月低点0.6892，则可能下探2009年初以来低位。
澳洲波动性较大的就业数据将于0030GMT出炉，该数据料为交易商提供一些线索。继前两个月就业增长异常强劲之后，12月澳洲就业人数料为小幅减少1.25万人。
但就像今年迄今为止的情况一样，主要关注焦点将是中国的人民币汇率和股市表现。中国央行过去几日为人民币汇率稳住阵脚，这平息了关于人民币持续贬值的忧虑--至少目前是如此。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0884 1.0873 +0.10 +0.22 1.0860
美元/日圆 117.51 117.66 -0.13 -2.32 120.30
欧元/日圆 127.89 127.92 -0.02 -1.98 130.47
美元/瑞郎 1.0060 1.0057 +0.03 +0.42 1.0018
英镑/美元 1.4406 1.4406 +0.00 -2.25 1.4738
美元/加元 1.4350 1.4337 +0.09 +3.69 1.3839
美元/离岸人民币 6.5764 6.5648 +0.18 +0.13 6.5680
澳元/美元 0.6941 0.6954 -0.19 -4.59 0.7275
新西兰元/美元 0.6475 0.6511 -0.55 -5.13 0.6825
澳元/日圆 81.580 81.820 -0.29 -6.89 87.620
新西兰元/日圆 76.110 76.620 -0.67 -7.16 81.980
英镑/日圆 169.32 169.52 -0.12 -4.46 177.22
澳元/新西兰元 1.0720 1.0671 +0.46 +0.53 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/郑茵/李爽/杜明霞；审校 徐文焰/王丽鑫/孙茉莉)
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。
* 对特朗普的指控是投资者的主要关注点 * 联储布拉德警告不要激进升息 * 财政部下周标售880亿美元公债 路透纽约5月19日 - 美国公债收益率周五下跌，因投资者担心针对总 统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。 华盛顿邮报周五报道称，正在就特朗普竞选团队与俄罗斯之间可能进 行的合作进行法律调查，其中涉及一名现就职于白宫的官员。 特朗普周四否认要求前美国联邦调查局(FBI)局长科米放弃针对前美 国国家安全顾问弗林与俄罗斯关系的调查。 “对特朗普最大的担心就是特朗普计划的脱轨，”道明证券利率策略 师Gennadiy Goldberg称。 “不仅仅是经济数据强劲促使市场更加乐观，部分原因还有特朗普将 支撑经济增长的预期，”Goldberg称，“特朗普计划的脱轨会起到相反的 作用。” 白宫官员周五称，特朗普政府将在下周二发布的首个预算案中包括在 未来10年向基础设施建设投资2,000亿美元。 指标10年期公债收益率 持平于2
美国联邦调查局(FBI)局长科米 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选