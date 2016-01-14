版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 17:51 BJT

《全球汇市》油价下跌打击加元降至2003年4月以来最低水准

欧洲央行(ECB)将在1230 GMT公布12月会议的记录。

欧元兑美元上涨0.5%至1.0928美元，此前路透报导了ECB的政策立场。

美元兑日圆 持平于117.655，接近本周稍早所及四个半月低点。

收益较低的日圆在市场面临压力时往往上涨，因为日圆经常被用于对风险资产进行投资的融资货币，当风险资产下跌时，日圆则上涨。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0904 1.0873 +0.29 +0.41 1.0860

美元/日圆 117.90 117.66 +0.20 -2.00 120.30

欧元/日圆 128.55 127.92 +0.49 -1.47 130.47

美元/瑞郎 1.0045 1.0057 -0.12 +0.27 1.0018

英镑/美元 1.4393 1.4406 -0.09 -2.34 1.4738

美元/加元 1.4366 1.4337 +0.20 +3.81 1.3839

美元/离岸人民币 6.6147 6.5648 +0.76 +0.71 6.5680

澳元/美元 0.6932 0.6954 -0.32 -4.71 0.7275

新西兰元/美元 0.6463 0.6511 -0.74 -5.30 0.6825

欧元/瑞郎 1.0954 1.0942 +0.11 +0.62 1.0886

欧元/英镑 0.7573 0.7550 +0.30 +2.80 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2927 9.2766 +0.17 +1.33 9.1705

美元/挪威克朗 8.8206 8.8103 +0.12 -0.22 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红/李婷仪/李春喜 审校 蔡美珍/白云/李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐