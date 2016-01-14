《全球汇市》油价下跌打击加元降至2003年4月以来最低水准

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
欧洲央行(ECB)将在1230 GMT公布12月会议的记录。
欧元兑美元上涨0.5%至1.0928美元，此前路透报导了ECB的政策立场。
美元兑日圆 持平于117.655，接近本周稍早所及四个半月低点。
收益较低的日圆在市场面临压力时往往上涨，因为日圆经常被用于对风险资产进行投资的融资货币，当风险资产下跌时，日圆则上涨。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0904 1.0873 +0.29 +0.41 1.0860
美元/日圆 117.90 117.66 +0.20 -2.00 120.30
欧元/日圆 128.55 127.92 +0.49 -1.47 130.47
美元/瑞郎 1.0045 1.0057 -0.12 +0.27 1.0018
英镑/美元 1.4393 1.4406 -0.09 -2.34 1.4738
美元/加元 1.4366 1.4337 +0.20 +3.81 1.3839
美元/离岸人民币 6.6147 6.5648 +0.76 +0.71 6.5680
澳元/美元 0.6932 0.6954 -0.32 -4.71 0.7275
新西兰元/美元 0.6463 0.6511 -0.74 -5.30 0.6825
欧元/瑞郎 1.0954 1.0942 +0.11 +0.62 1.0886
欧元/英镑 0.7573 0.7550 +0.30 +2.80 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2927 9.2766 +0.17 +1.33 9.1705
美元/挪威克朗 8.8206 8.8103 +0.12 -0.22 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红/李婷仪/李春喜 审校 蔡美珍/白云/李婷仪)
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路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。