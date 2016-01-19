《全球汇市》美元回吐稍早升幅，因对油价续挫和全球经济放缓的忧虑升温

* 油价扭转稍早升势，拖累美元回软

* 避险日圆和瑞郎反弹

* 英国央行总裁讲话后，英镑下滑

路透纽约1月19日 - 美元周二缩减稍早升幅，因对油价不断下挫及全球经济放缓的担忧加重，带动投资人转投避险货币。

美元兑瑞郎下滑，兑日圆回吐早盘多数升幅，因美国原油期货转跌，投资人对风险的意愿迅速降温。

美国原油期货收盘大跌逾3%，美股也从稍早升势中回落，美国交易商未受全球市场升势鼓舞。今日升势带动中国和欧洲市场上涨，油价也一度重返每桶30美元之上。

“由于这几天我们主要关注油价，油价再度开始回软是一个关键因素，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称。

油价昨晚一度高见30.21美元的的走势“无法持续”，Merk称，因供应过剩加剧，且预计伊朗增加产量。伊朗曾经表示，一旦西方取消对伊朗的制裁，会将日产量先增加50万桶。

国际能源署(IEA)周二在月报中称，反常的暖和天气与供应增加将令原油市场维持供应过剩，这一局面至少将持续至2016年后期。

“所有的信息都对油价不利。油价反弹的唯一原因是处于超卖，是时候反弹了，”Merk称，“可能在某个时点，这个因素会占上风，但明显不是今天。”

美元指数 持平，因兑日圆缩减了稍早的升幅，且欧元和瑞郎走高。

美元兑日圆 升0.2%，报117.55日圆。

欧元兑美元 涨0.2%，报1.0913美元，美元兑瑞郎 跌0.2%，报1.0031瑞郎。

“风险意愿消散，”BMO Capital Markets汇市策略部门全球主管Greg Anderson表示，“投资人作空欧元和日圆，所以在恐慌中他们不得不回补。”

美元对英镑 表现良好，在英国央行总裁卡尼表示，没有为升息设定“时间表”后，英镑扭转稍早升势，跌至七年低点1.4131美元。