《全球汇市》原油价格重启跌势拖累美元回落，日圆见涨

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0946 1.0905 +0.38 +0.79 1.0860
美元/日圆 116.92 117.62 -0.60 -2.81 120.30
欧元/日圆 128.02 128.26 -0.19 -1.88 130.47
美元/瑞郎 1.0006 1.0028 -0.22 -0.12 1.0018
英镑/美元 1.4144 1.4155 -0.08 -4.03 1.4738
美元/加元 1.4636 1.4576 +0.41 +5.76 1.3839
美元/离岸人民币 6.5967 6.5900 +0.10 +0.44 6.5680
澳元/美元 0.6860 0.6903 -0.62 -5.70 0.7275
新西兰元/美元 0.6377 0.6408 -0.48 -6.56 0.6825
澳元/日圆 80.240 81.220 -1.21 -8.42 87.620
新西兰元/日圆 74.570 75.370 -1.06 -9.04 81.980
英镑/日圆 165.38 166.49 -0.67 -6.68 177.22
澳元/新西兰元 1.0752 1.0772 -0.19 +0.83 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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