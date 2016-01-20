更正-《全球汇市》美元兑日圆下滑，因市场继续寻求避险

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(更正：最后一段译文有误，应为“美元兑加元跌0.6%，报1.4485加元。加元势将结束13日连跌”，而非“美元兑加元跌0.6%，报1.4485加元，势将结束13日连跌”)
* 美元缩减跌幅，但兑日圆仍下滑
* 石油相关货币兑美元大跌
* 加元兑美元扭转跌势，势将结束13日连跌
路透纽约1月20日 - 美元周三兑日圆跌至逾一年低点，因油价挫至近13年低点、美股重挫和风险意愿降温。
午后美元略有反弹，但兑日圆 仍跌0.6%，报116.94日圆，日低报115.96日圆。
“隔夜市场，日圆升值，因全球股市全面下挫，且油价也走软。”Tempus Consulting市场部门董事John Doyle称。
“美股今日遭碾压－用残杀可能更为贴切－所以避险日圆得益于全球股市跌势。”
Cambridge Global Payments汇市策略和结构性产品部门董事Karl Schamotta称，投资人表示，今年日圆可能高见110日圆，因许多投资人预计日本央行不会再使用刺激措施，或加快量化宽松计划。
Schamotta称，“我认为日本首相安倍晋三去年使用的火箭炮已经耗尽了弹药。”
美国公布，12月消费者物价指数(CPI)意外下滑，暗示通胀向美联储目标上升过程可能缓慢，这进一步提振日圆兑美元。
但油价继续下挫也迫使交易商抛售商品货币，买入美元。
美元指数 小涨至99.102，升约0.1%，因投资人出脱澳元 和新西兰元 等货币的仓位。
澳元兑美元 一度大跌0.98%，新西兰元兑美元 跌幅高达0.99%，但午后都缩减了跌幅。
美元兑巴西雷亚尔、挪威克郎和俄罗斯卢布等石油相关货币也大涨，俄罗斯卢布跌至1998年卢布货币改值以来最低。
加元兑美元 今日走势最为波动。在加拿大央行决定维持利率在0.5%不变后，加元一度大涨0.01加元，但很快回吐涨幅。
纽约尾盘，美元兑加元跌0.6%，报1.4485加元。加元势将结束13日连跌。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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