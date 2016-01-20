更正-《全球汇市》美元兑日圆下滑，因市场继续寻求避险

(更正：最后一段译文有误，应为“美元兑加元跌0.6%，报1.4485加元。加元势将结束13日连跌”，而非“美元兑加元跌0.6%，报1.4485加元，势将结束13日连跌”)

* 美元缩减跌幅，但兑日圆仍下滑

* 石油相关货币兑美元大跌

* 加元兑美元扭转跌势，势将结束13日连跌

路透纽约1月20日 - 美元周三兑日圆跌至逾一年低点，因油价挫至近13年低点、美股重挫和风险意愿降温。

午后美元略有反弹，但兑日圆 仍跌0.6%，报116.94日圆，日低报115.96日圆。

“隔夜市场，日圆升值，因全球股市全面下挫，且油价也走软。”Tempus Consulting市场部门董事John Doyle称。

“美股今日遭碾压－用残杀可能更为贴切－所以避险日圆得益于全球股市跌势。”

Cambridge Global Payments汇市策略和结构性产品部门董事Karl Schamotta称，投资人表示，今年日圆可能高见110日圆，因许多投资人预计日本央行不会再使用刺激措施，或加快量化宽松计划。

Schamotta称，“我认为日本首相安倍晋三去年使用的火箭炮已经耗尽了弹药。”

美国公布，12月消费者物价指数(CPI)意外下滑，暗示通胀向美联储目标上升过程可能缓慢，这进一步提振日圆兑美元。

但油价继续下挫也迫使交易商抛售商品货币，买入美元。

美元指数 小涨至99.102，升约0.1%，因投资人出脱澳元 和新西兰元 等货币的仓位。

澳元兑美元 一度大跌0.98%，新西兰元兑美元 跌幅高达0.99%，但午后都缩减了跌幅。

美元兑巴西雷亚尔、挪威克郎和俄罗斯卢布等石油相关货币也大涨，俄罗斯卢布跌至1998年卢布货币改值以来最低。

加元兑美元 今日走势最为波动。在加拿大央行决定维持利率在0.5%不变后，加元一度大涨0.01加元，但很快回吐涨幅。