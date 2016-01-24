更新版 1-《全球汇市》油价和股市反弹推高美元

(新增文末收盘表格)

* 美元上涨，此前日本和欧元区央行官员发表鸽派评论

* 油价和全球股市反弹重燃风险意愿

* 美元兑日圆触及两周高位，兑欧元接近两周高位

路透纽约1月24日 - 美元周五上涨，受助于欧洲和日本央行采取更多宽松货币政策的预期增强，以及全球股市和油价的反弹重燃市场风险意愿。

美元兑日圆升至两周高位，日圆兑美元今年迄今为止的涨幅在过去两日被削减了近一半。

日本央行总裁黑田东彦周五称，若通胀持续下滑，日本央行有进一步放宽量化宽松政策的空间。这将令日圆下滑，对投资者来说吸引力减弱。

美元兑日圆 升0.9%，报118.75日圆。

欧洲央行总裁德拉吉周四称，该行将在3月的会议上审视其货币政策，这被市场解读为更多宽松政策的承诺。

欧元兑美元 多日来第二次跌穿1.08美元，接近两周低位。纽约尾盘，欧元下跌0.75%，报1.0790美元。

全球股市的反弹在美元兑日圆和欧元的上涨中发挥了主要作用，丰业银行首席货币策略师Shaun Osborne称。全球股市录得一个月来最大的升幅，标普500指数周五收高约2%。

“股市的反弹或许开始鼓励投资人认为股市跌势可能接近低点了，”Osborne称，这带动投资人抛售日圆和欧元。

“油价也出现强劲反弹。”他还指出。

美国原油周五飙升9%，将录得今年首个周线上涨。

在周四和周五的反弹前，油价 和全球股市 年内分别大跌了25%和10%。

通常，美元走强会令油价下滑，但目前油价反弹显示全球整体信心改善。

美元指数 涨0.51%，报99.557。

石油相关货币也上涨，特别是新兴市场货币，墨西哥比索 兑美元急升1.6%，俄罗斯卢布兑美元 跳涨5%。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0794 1.0872 -0.72 -0.61 1.0860

美元/日圆 118.77 117.68 +0.93 -1.27 120.30

欧元/日圆 128.24 127.95 +0.23 -1.71 130.47

美元/瑞郎 1.0156 1.0069 +0.86 +1.38 1.0018

英镑/美元 1.4263 1.4217 +0.32 -3.22 1.4738

美元/加元 1.4115 1.4261 -1.02 +1.99 1.3839

美元/离岸人民币 6.6102 6.6015 +0.13 +0.64 6.5680

澳元/美元 0.7000 0.6996 +0.06 -3.78 0.7275

欧元/瑞郎 1.0968 1.0952 +0.15 +0.75 1.0886

欧元/英镑 0.7570 0.7646 -0.99 +2.76 0.7367

新西兰元/美元 0.6490 0.6524 -0.52 -4.91 0.6825

美元/挪威克朗 8.7341 8.7823 -0.55 -1.20 8.8398

欧元/挪威克朗 9.4414 9.5580 -1.22 -1.66 9.6011

美元/瑞典克朗 8.5764 8.5591 +0.20 +1.54 8.4465

欧元/瑞典克朗 9.2668 9.3070 -0.43 +1.05 9.1705