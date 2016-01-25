《全球汇市》美元微跌但仍接近近期高点；美联储和日本央行会议成焦点

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
欧元兑美元 上涨约0.1%至1.0793，距离周四触及的两周低位1.0776不远。欧洲央行总裁德拉吉周四强烈暗示，可能在数月内出台更多宽松政策 ，此后欧元兑美元触及两周低点。
德拉吉周五强调，欧元区经济逐步复苏的前景未变，该央行有多种工具可以用来推升欧元区通胀水平，而且央行有行动的决心和意愿。
美元指数 略微降至99.530，但仍接近周四所及的逾一个月高点99.790。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0790 1.0794 -0.04 -0.64 1.0860
美元/日圆 118.54 118.77 -0.19 -1.46 120.30
欧元/日圆 127.92 128.24 -0.25 -1.95 130.47
美元/瑞郎 1.0158 1.0156 +0.02 +1.40 1.0018
英镑/美元 1.4264 1.4263 +0.01 -3.22 1.4738
美元/加元 1.4134 1.4115 +0.13 +2.13 1.3839
美元/离岸人民币 6.6095 6.6102 -0.01 +0.63 6.5680
澳元/美元 0.6999 0.7000 -0.01 -3.79 0.7275
新西兰元/美元 0.6478 0.6490 -0.18 -5.08 0.6825
澳元/日圆 82.990 83.190 -0.24 -5.28 87.620
新西兰元/日圆 76.800 77.020 -0.29 -6.32 81.980
英镑/日圆 169.12 169.65 -0.31 -4.57 177.22
澳元/新西兰元 1.0802 1.0795 +0.06 +1.29 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/王颖/汪红英/杜明霞；审校 张荻/张涛/王兴亚)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。