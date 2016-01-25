《全球汇市》美元微跌但仍接近近期高点；美联储和日本央行会议成焦点

欧元兑美元 上涨约0.1%至1.0793，距离周四触及的两周低位1.0776不远。欧洲央行总裁德拉吉周四强烈暗示，可能在数月内出台更多宽松政策 ，此后欧元兑美元触及两周低点。

德拉吉周五强调，欧元区经济逐步复苏的前景未变，该央行有多种工具可以用来推升欧元区通胀水平，而且央行有行动的决心和意愿。

美元指数 略微降至99.530，但仍接近周四所及的逾一个月高点99.790。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0790 1.0794 -0.04 -0.64 1.0860

美元/日圆 118.54 118.77 -0.19 -1.46 120.30

欧元/日圆 127.92 128.24 -0.25 -1.95 130.47

美元/瑞郎 1.0158 1.0156 +0.02 +1.40 1.0018

英镑/美元 1.4264 1.4263 +0.01 -3.22 1.4738

美元/加元 1.4134 1.4115 +0.13 +2.13 1.3839

美元/离岸人民币 6.6095 6.6102 -0.01 +0.63 6.5680

澳元/美元 0.6999 0.7000 -0.01 -3.79 0.7275

新西兰元/美元 0.6478 0.6490 -0.18 -5.08 0.6825

澳元/日圆 82.990 83.190 -0.24 -5.28 87.620

新西兰元/日圆 76.800 77.020 -0.29 -6.32 81.980

英镑/日圆 169.12 169.65 -0.31 -4.57 177.22

澳元/新西兰元 1.0802 1.0795 +0.06 +1.29 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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