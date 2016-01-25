《全球汇市》美元下滑，油价和股市重启跌势促使投资人避险

* 美元跟随油价下滑，较低风险货币上涨

* 欧元、日圆兑美元上涨，因投资人避险

* 加元兑美元下挫1%

路透纽约1月25日 - 美元周一小跌，因油市重启跌势带动投资人转投欧元、瑞郎和日圆等通常被认为是较低风险投资的货币。

在伊拉克宣布录得创纪录原油产量，令已经严重供应过剩的油市雪上加霜，且石油输出国组织(OPEC)高阶官员暗示，除非非OPEC产油国配合，否则不太可能减产后，油价周一重挫6%。

美国股市大跌，跟随欧洲股市走势，受能源股跌势拖累。

“(上周)油价反弹，因一些投资人认为已经见底，并开始买回，但在周一(OPEC)的讲话后，我们再度开始看到油价急跌。”Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza称。

上周五油价暴涨约10%，为史上最大的单日升幅之一。

周一油价重拾跌势，令投资人再度关注对全球经济的负面展望，全球第二大经济体－中国经济成长放缓及油价疲弱。

从今年年初开始主导市况的这一负面展望，趋向于令欧元、日圆和瑞郎得益，对美元不利。

“今年头几周的不利冲击仍颇为强劲，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“路线图是当市场感到不安时，日圆和欧元会表现出众。”

Serebriakov还表示，欧洲央行总裁德拉吉上周暗示，该行可能早至3月就追加刺激计划，这有助于中和市场人气。“但我认为市场找到一些持续的稳定性还需要些时日。”

美元兑日圆 跌0.4%，报118.33日圆，但远高于上周触及的一年低点115.97日圆。欧元兑美元 升约0.5%，报1.0850美元。瑞郎兑美元 上涨，美元跌0.3%，报1.0129瑞郎。

在主要货币中，加元波动幅度最大，兑美元重挫1%，报1.4261加元。

“目前加元走势同油价息息相关，所以油价一有风吹草动，加元就会受牵连。”Esparza表示。(完)