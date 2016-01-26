《全球汇市》美元在谨慎氛围中小跌，静待美联储会议召开

欧洲央行总裁德拉吉周一承诺推高通胀，反驳对欧洲央行宽松政策的批评，称物价上涨迟缓损害欧元区经济。

市场目前反映欧洲央行3月将把目前为负0.3%的存款利率下调10个基点；许多投资人还预期该央行将增加每月资产购买规模。

智库Ifo公布的德国1月企业信心跌至11个月来最低，制造业者尤其忧心德国将受到新兴市场放缓的打击。

澳元兑美元 跌约0.1%至0.6950美元，受油价下滑打压，交投相对清淡，因澳洲今日逢公共假期。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0847 1.0847 +0.00 -0.12 1.0860

美元/日圆 118.14 118.28 -0.12 -1.80 120.30

欧元/日圆 128.14 128.32 -0.14 -1.79 130.47

美元/瑞郎 1.0140 1.0123 +0.17 +1.22 1.0018

英镑/美元 1.4228 1.4247 -0.13 -3.46 1.4738

美元/加元 1.4286 1.4289 -0.02 +3.23 1.3839

美元/离岸人民币 6.6151 6.6070 +0.12 +0.72 6.5680

澳元/美元 0.6949 0.6954 -0.07 -4.48 0.7275

新西兰元/美元 0.6451 0.6450 +0.02 -5.48 0.6825

澳元/日圆 82.110 82.260 -0.18 -6.29 87.620

新西兰元/日圆 76.190 76.270 -0.10 -7.06 81.980

英镑/日圆 168.07 168.50 -0.26 -5.16 177.22

澳元/新西兰元 1.0772 1.0770 +0.02 +1.01 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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