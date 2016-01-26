《全球汇市》美元在谨慎氛围中小跌，静待美联储会议召开

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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欧洲央行总裁德拉吉周一承诺推高通胀，反驳对欧洲央行宽松政策的批评，称物价上涨迟缓损害欧元区经济。
市场目前反映欧洲央行3月将把目前为负0.3%的存款利率下调10个基点；许多投资人还预期该央行将增加每月资产购买规模。
智库Ifo公布的德国1月企业信心跌至11个月来最低，制造业者尤其忧心德国将受到新兴市场放缓的打击。
澳元兑美元 跌约0.1%至0.6950美元，受油价下滑打压，交投相对清淡，因澳洲今日逢公共假期。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0847 1.0847 +0.00 -0.12 1.0860
美元/日圆 118.14 118.28 -0.12 -1.80 120.30
欧元/日圆 128.14 128.32 -0.14 -1.79 130.47
美元/瑞郎 1.0140 1.0123 +0.17 +1.22 1.0018
英镑/美元 1.4228 1.4247 -0.13 -3.46 1.4738
美元/加元 1.4286 1.4289 -0.02 +3.23 1.3839
美元/离岸人民币 6.6151 6.6070 +0.12 +0.72 6.5680
澳元/美元 0.6949 0.6954 -0.07 -4.48 0.7275
新西兰元/美元 0.6451 0.6450 +0.02 -5.48 0.6825
澳元/日圆 82.110 82.260 -0.18 -6.29 87.620
新西兰元/日圆 76.190 76.270 -0.10 -7.06 81.980
英镑/日圆 168.07 168.50 -0.26 -5.16 177.22
澳元/新西兰元 1.0772 1.0770 +0.02 +1.01 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/张荻/刘秀红/汪红英/杜明霞；审校 张涛/徐文焰)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。