更正-《全球汇市》美元下跌，此前美联储政策声明暗示可能减少升息次数

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
(更正：因译文有误，第五段应为“美国联邦基金利率期货”，而非“美联储基金期货”)
* 美联储政策声明被认为略微鸽派
* 政策声明发表后美元兑主要货币下跌
* 欧元兑美元升至1.09美元之上
路透纽约1月27日 - 美元兑一篮子主要货币周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定维持利率不变，发表的政策声明暗示其正重新评估未来升息的步伐。
声明凸显了对全球增长的担忧，称美联储正“密切关注”全球经济和金融发展情势，但维持其对美国经济总体上乐观的看法。
美联储在去年12月铺垫了今年四次升息的路径，可能将利率提升至1%。
维持这一升息路径可能帮助美元对日圆和欧元等低收益率货币走高，令美元对投资者来说更具有吸引力。
不过，美国联邦基金利率期货<0#FF:>暗示，市场预计今年仅升息一次。这令美联储今日的声明备受瞩目。
“声明明显对美国经济成长放缓，以及来自海外的一些风险有所承认。但看来联储并没有大幅调整对美国经济前景的评估，”美银美林10国集团汇率策略师Ian Gordon称。
“从这个角度来看，整体上对美元是中性的，”他称。
声明发表后，美元兑其他主要货币走势震荡，但整体下行。
美元指数 下跌0.4%，报98.957，上周四触及七周高位99.799。
欧元兑美元 升至六日来最高，美联储声明发表后，触及盘中高位1.0915美元。最新涨0.2%，报1.0891美元。
美元兑日圆 涨0.2%，报118.67日圆。
分析师称，美联储可能没有这样说，但其政策声明可能支持投资人的臆测，即今年不可能升息四次。(完)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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