《全球汇市》日圆处于守势而美元低迷，日本央行稍后公布政策决定

巴黎银行分析师在研究报告中写道，“若日本央行采取行动，我们的团队预计其会扩大资产购买规模并可能调降超额准备金利率，可能采取与瑞士和丹麦央行相似的分层框架。”

美元疲软且油价反弹，促使隔夜商品货币有强劲表现。澳元兑美元 一度站上0.71美元，为逾三周来首次。澳元兑美元最新报0.7083。

加元也跟随油价反弹。产油国有望达成减产协议提振了油价。

加元兑美元 报1.4038加元，高见1.3948加元。

投资者也对英镑的兴趣升温。英国第四季国内生产总值(GDP)增长率符合分析师预估，并未出现一些人所担心的更坏结果。英镑兑美元 攀升至高位1.4407美元，随后回落至1.4357。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0933 1.0937 -0.04 +0.67 1.0860

美元/日圆 118.88 118.81 +0.06 -1.18 120.30

欧元/日圆 129.99 129.97 +0.02 -0.37 130.47

美元/瑞郎 1.0148 1.0134 +0.14 +1.30 1.0018

英镑/美元 1.4354 1.4357 -0.02 -2.61 1.4738

美元/加元 1.4038 1.4027 +0.08 +1.44 1.3839

美元/离岸人民币 6.6155 6.6135 +0.03 +0.72 6.5680

澳元/美元 0.7077 0.7084 -0.10 -2.72 0.7275

新西兰元/美元 0.6472 0.6478 -0.09 -5.17 0.6825

澳元/日圆 84.150 84.120 +0.04 -3.96 87.620

新西兰元/日圆 76.950 76.960 -0.01 -6.14 81.980

英镑/日圆 170.65 170.60 +0.03 -3.71 177.22

澳元/新西兰元 1.0928 1.0925 +0.03 +2.48 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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