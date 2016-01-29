《全球汇市》日圆走势震荡脱离低点，此前日本央行宣布负利率政策

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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“我们现在急切等待(央行总裁)黑田东彦的记者会，以得到更多细节。目前，我们仍看好日圆，”Heng说。
“不考虑日本央行这次意外放宽政策，日圆汇价仍低估，尤其是这次跌破120之后。日圆这种走势是否持续还有待观察，”他补充说。
日圆虽然脱离稍早低点，但日内仍普遍走软。
欧元兑日圆 上涨1%至131.29日圆，稍早一度高见132.45。
欧元兑美元 下滑0.2%至1.0913美元。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0909 1.0937 -0.26 +0.45 1.0860
美元/日圆 120.52 118.81 +1.44 +0.18 120.30
欧元/日圆 131.49 129.97 +1.17 +0.78 130.47
美元/瑞郎 1.0167 1.0134 +0.33 +1.49 1.0018
英镑/美元 1.4398 1.4357 +0.29 -2.31 1.4738
美元/加元 1.3994 1.4027 -0.24 +1.12 1.3839
美元/离岸人民币 6.6145 6.6135 +0.02 +0.71 6.5680
澳元/美元 0.7134 0.7084 +0.71 -1.94 0.7275
新西兰元/美元 0.6538 0.6478 +0.93 -4.21 0.6825
澳元/日圆 86.000 84.120 +2.23 -1.85 87.620
新西兰元/日圆 78.820 76.960 +2.42 -3.85 81.980
英镑/日圆 173.55 170.60 +1.73 -2.07 177.22
澳元/新西兰元 1.0907 1.0925 -0.16 +2.28 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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