更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因美国GDP数据符合预期及日本央行实施负利率

(新增报价表格)

* 美国数据继日本央行发布利率决定后进一步提振美元

* 美元兑欧元、英镑和瑞郎分别涨1%

* 美元兑日圆涨近2%

* 日本央行推出负利率；美国和其他主要国家央行的货币政策继续背离

路透纽约1月31日 - 美元周五大幅上涨，兑日圆触及六周高位，此前日本央行将一主要利率下调至负，美国国内生产总值(GDP)数据基本符合经济学家预期。

日本央行周五称，对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。 该行称，如有必要，将进一步下调已为负的利率。

这是美国和世界其他主要国家央行政策走势分化的最新例证，Citizens Bank全球市场董事总经理Tony Bedikian称。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)在去年12月提升利率，并暗示今年将四次提高利率，但日本加入到欧洲央行阵营，将利率下调至零以下。

“这本身对美元是利好消息，今天升幅很大，因日本将利率推至零以下令人意外，资本流向美国市场和美元，”Bedikian称。

继第三季GDP增长2%后，美国第四季GDP增长0.7%，接近经济学家对经济增长率的预估。

美元指数 升1.1%，报99.586，为12月3日以来最高。

美国GDP数据发布后，美元兑欧元 、英镑 和瑞士法郎 涨幅均超1%，帮助美元兑上述每种货币录得月线涨幅。

美国数据发布后，美元兑日圆 涨2.4%，达到12月18日以来的最高，最新涨1.9%，报121.05日圆。

周五的走势逆转了美元兑日圆长达一个月的跌势，美元兑日圆本月上涨0.4%。

日本央行宣布下调利率前，日圆在1月累积录得1.3%的涨幅。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0831 1.0834 -0.03 -0.27 1.0860

美元/日圆 121.03 121.03 +0.00 +0.61 120.30

欧元/日圆 131.19 131.20 -0.01 +0.55 130.47

美元/瑞郎 1.0227 1.0227 +0.00 +2.09 1.0018

英镑/美元 1.4245 1.4245 +0.00 -3.35 1.4738

美元/加元 1.3971 1.3971 +0.00 +0.95 1.3839

美元/离岸人民币 6.5931 6.5931 +0.00 +0.38 6.5680

澳元/美元 0.7082 0.7082 +0.00 -2.65 0.7275

新西兰元/美元 0.6469 0.6469 +0.00 -5.22 0.6825

澳元/日圆 85.670 85.670 +0.00 -2.23 87.620

新西兰元/日圆 78.300 78.300 +0.00 -4.49 81.980

英镑/日圆 172.50 172.50 +0.00 -2.66 177.22

澳元/新西兰元 1.0922 1.0922 +0.00 +2.42 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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