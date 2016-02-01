《全球汇市》美元下跌，因日央行降息后联储官员发表鸽派讲话以及数据疲弱

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
* 美元兑日圆微降，上周五触及六周高位
* 美联储升息周期放缓的预期打击美元
* 欧元兑美元涨0.6%
* 美国制造业数据不佳增添了美元的疲势
路透纽约2月1日 - 美元兑一篮子主要货币周一下跌，因考虑到美国经济数据疲弱以及日本央行持续放宽政策，预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息步伐没有之前预想的那么快。
美元兑日圆 小幅下挫，盘中低见120.670日圆，上周五在日本央行意外将利率下调至负值后，美元触及121.700日圆的六周高位。
欧元兑美元 从1.08100美元的上周五低位涨至1.09130美元的盘中高位。分析师称，日圆兑美元继对日本央行意外举措做出反应后持稳，欧元上涨，主要因为美联储升息路径更加缓慢的预期。
“市场总体上对美联储的预期更鸽派，这给美元带来一点压力，”德意志银行货币策略师Sebastien Galy称。
Galy称，美联储副总裁费舍尔周一的讲话证实了市场人士的观点，即美联储将缓慢地升息。费舍尔称，如果金融市场波动持续，且有迹象显示全球经济放缓，通胀保持在低水平可能会损害美国经济。
分析师称，日本央行上周五的意外举动可能会阻止美联储像之前预想得那么快地升息。美国央行的政策制定者12月暗示，他们预计今年升息四次。
分析师称，最近的美国数据疲弱，令市场更加意识到美联储需要缓慢地行动，这带来美元的疲态。
Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell表示，市场基本面打消了今年联储升息四次的预期。
他指因美国通胀低迷和制造业数据疲弱。周一公布的数据也显示，美国1月制造业再度出现萎缩。
纽约尾盘，美国指数 下跌0.62%，报98.989。
美元兑瑞郎 最新下跌0.42%，报1.01910瑞郎。
欧元兑美元最新涨0.62%，报1.08980美元，美元兑日圆最新下跌0.06 %，报121.070日圆。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)
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路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，