《全球汇市》日圆走坚而澳元回落，油价疲软抑制风险意愿

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0910 1.0886 +0.22 +0.46 1.0860
美元/日圆 120.72 120.97 -0.21 +0.35 120.30
欧元/日圆 131.73 131.69 +0.03 +0.97 130.47
美元/瑞郎 1.0196 1.0192 +0.04 +1.78 1.0018
英镑/美元 1.4331 1.4429 -0.68 -2.76 1.4738
美元/加元 1.4030 1.3945 +0.61 +1.38 1.3839
美元/离岸人民币 6.6222 6.6178 +0.07 +0.83 6.5680
澳元/美元 0.7053 0.7110 -0.80 -3.05 0.7275
新西兰元/美元 0.6489 0.6545 -0.86 -4.92 0.6825
欧元/瑞郎 1.1127 1.1103 +0.22 +2.21 1.0886
欧元/英镑 0.7612 0.7540 +0.95 +3.33 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3266 9.2879 +0.42 +1.70 9.1705
美元/挪威克朗 8.7184 8.6876 +0.35 -1.37 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/张荻/于春红/李春喜/李婷仪/张若琪/张明钧)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选