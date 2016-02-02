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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 17:39 BJT

《全球汇市》日圆走坚而澳元回落，油价疲软抑制风险意愿

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0910 1.0886 +0.22 +0.46 1.0860

美元/日圆 120.72 120.97 -0.21 +0.35 120.30

欧元/日圆 131.73 131.69 +0.03 +0.97 130.47

美元/瑞郎 1.0196 1.0192 +0.04 +1.78 1.0018

英镑/美元 1.4331 1.4429 -0.68 -2.76 1.4738

美元/加元 1.4030 1.3945 +0.61 +1.38 1.3839

美元/离岸人民币 6.6222 6.6178 +0.07 +0.83 6.5680

澳元/美元 0.7053 0.7110 -0.80 -3.05 0.7275

新西兰元/美元 0.6489 0.6545 -0.86 -4.92 0.6825

欧元/瑞郎 1.1127 1.1103 +0.22 +2.21 1.0886

欧元/英镑 0.7612 0.7540 +0.95 +3.33 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3266 9.2879 +0.42 +1.70 9.1705

美元/挪威克朗 8.7184 8.6876 +0.35 -1.37 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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