《全球汇市》油价下跌使焦点重回全球经济问题，日圆因避险操作上涨

* 美元兑日圆回吐日本央行宽松政策后录得的多数涨幅

* 油价回落，使关注点由央行政策转移

* 美债收益率下跌及避险情绪支撑欧元

* 由于油价走软，加元和澳元处于守势

路透东京/新加坡2月3日 - 日圆兑美元周三微涨，因油价下跌引发投资者买入避险资产，压低美债收益率(殖利率)跌至10个月低点，并打击了美元的魅力。

美元兑日圆 跌0.3%至119.64，远离上周五日本央行意外采取负利率后所及六周高点121.70日圆。

但油价之后恢复下跌，摇撼各地股市，投资人因而再次聚焦于全球成长问题。

“自从8月中国成长疑虑开始摇撼各地市场时，整体市场主题一直是各国央行与全球风险的对决，”东京巴克莱首席外汇策略师Shin Kadota表示。

“日圆受惠于最新一波的避险操作。欧元上涨是因为美国收益率下滑，而自8月以来欧元也某种程度扮演着避险货币。我不认为中国问题将会很快消散，而央行与全球风险对决的主题可能无限延伸下去。”

欧元 下跌0.1%至1.0915美元，但本周至今仍上涨约0.8%。

美国10年期公债收益率 周三一度下跌至1.828%，创下2015年4月以来最低。

目前外界忧心美国经济成长放缓，且投资者益发怀疑美联储在今年能够升息到甚么程度，美国公债收益率的下滑，对美元构成不利。

不过，市场参与者表示，日本央行祭出负利率，可能终将引发资金流动支撑美元/日圆。

新加坡北欧联合银行交易主管Jesper Bargmann说，由于许多日本公债收益率现已处于负值，各国外汇储备管理机构可能会把部分持仓转为美元，并且减少日圆。

“许多主权储备是以日圆持有，他们可能会考虑转为日圆以外的资产...在许多主权储备机构高层，有一股反对持有过多负收益率货币的声音。”Bargmann说。

日本央行意外实施负利率后，日本八年期以内公债目前收益率为负。

“我们之前确实见过一波避开欧元且青睐日圆的操作，但现在我们或许会见到一波远离日圆操作，”Bargmann说，他指的是未来三至六个月外汇储备分散配置的可能性。

油价的最新跌势冲击商品货币；但新西兰公布强劲就业报告后，新西兰元上涨。

新西兰失业率意外下降至逾六年低点，以及新西兰央行总裁的评论，使得新西兰央行3月可能维持利率不变的观点增温。

新西兰元兑美元 上涨0.5%至0.6544，表现好过澳元，澳元兑美元 跌0.3%至0.7015。

澳元仍处于守势，此前在周二下跌1%，当天澳洲央行维持利率不变，但暗示未来有降息的可能 。

油价疲弱打压加元，美元/加元 升0.3%至1.4093加元。

布兰特原油期货 周三在亚洲交易时段跌0.5%，周二重挫4.4%。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0915 1.0916 -0.01 +0.51 1.0860

美元/日圆 119.57 119.94 -0.31 -0.61 120.30

欧元/日圆 130.52 130.97 -0.34 +0.04 130.47

美元/瑞郎 1.0172 1.0182 -0.10 +1.54 1.0018

英镑/美元 1.4406 1.4408 -0.01 -2.25 1.4738

美元/加元 1.4093 1.4051 +0.30 +1.84 1.3839

美元/离岸人民币 6.6383 6.6266 +0.18 +1.07 6.5680

澳元/美元 0.7014 0.7038 -0.34 -3.59 0.7275

新西兰元/美元 0.6542 0.6512 +0.46 -4.15 0.6825

澳元/日圆 83.860 84.390 -0.63 -4.29 87.620

新西兰元/日圆 78.230 78.020 +0.27 -4.57 81.980

英镑/日圆 172.27 172.84 -0.33 -2.79 177.22

澳元/新西兰元 1.0720 1.0800 -0.74 +0.53 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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