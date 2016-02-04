《全球汇市》美元连续第二日重挫，质疑联储2016年是否升息

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
* 美元兑日圆触及两周低位
* 欧元兑美元触及15周高位
* 交易员对2016年联储升息越发质疑
* 市场关注美国1月非农就业报告
路透纽约2月4日 - 美元兑主要货币周四继续大幅下跌，交易员大量出脱美元多头头寸，因市场继续质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年是否能够升息。
欧元兑美元 升逾1%，至15周最高水准1.12390美元，美元兑日圆 下跌逾1%，至两周低位的116.525日圆。
美元指数 触及约15周低位96.259。
美元兑瑞士法郎 下跌逾1%，至三周半低位的0.99210瑞郎。
“进入2016年以来，市场明显倾向美元兑所有其他货币走高，”瑞士信贷汇率策略全球负责人Shahab Jalinoos称，“这一想法受到了真正的挑战。”
许多市场参与人士年初预计美联储收紧政策，而欧洲央行及日本央行实施刺激政策，这些国家的货币政策南辕北辙，将带动美元走高。去年12月，美联储决策者预计今年将四次提高利率。
分析师称，纽约联储总裁杜德利周三对MNI发表的鸽派言论，以及最近美国经济数据疲弱，已经减弱了美联储稳步升息的可能性。美元指数周三录得两个月来的最大单日跌幅。
投机客最近数周已减少了美元的多头押注。根据路透的计算和商品期货交易委员会的数据，截至1月26日当周，美元净多头头寸价值为238.5亿美元，为连续第五周下降。
根据CME FedWatch，联邦基金利率期货周四暗示，交易员消化的下个月升息的可能性仅为10%，年底升息的可能性为41%。
周四发布的经济数据，包括创一年最大跌幅的12月工厂订单在内，强化了美联储将推迟升息的预期。
投资者等待将于周五发布的1月美国非农就业报告。
“市场对疲弱的数据没有胃口，也没有耐心，”TJM Brokerage联合外汇负责人Richard Scalone称。他说，如果报告疲弱，可能将欧元推高至1.14美元。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.63 -0.38 -0.11 +3.16 349.57 新加坡 3008.22 8.00 +0.27 +4.42 2880.76 马来西亚 1666.51 1.49 +0.09 +1.51 1641.73 泰国 1554.88 -5.95 -0.38 +0.77 1542.94 印尼 5298.95 4.16 +0.08 +0.04 5296.71 菲律宾 7246.08 89.72 +1.25 +5.93 6840.64