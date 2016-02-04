《全球汇市》美元连续第二日重挫，质疑联储2016年是否升息

* 美元兑日圆触及两周低位

* 欧元兑美元触及15周高位

* 交易员对2016年联储升息越发质疑

* 市场关注美国1月非农就业报告

路透纽约2月4日 - 美元兑主要货币周四继续大幅下跌，交易员大量出脱美元多头头寸，因市场继续质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年是否能够升息。

欧元兑美元 升逾1%，至15周最高水准1.12390美元，美元兑日圆 下跌逾1%，至两周低位的116.525日圆。

美元指数 触及约15周低位96.259。

美元兑瑞士法郎 下跌逾1%，至三周半低位的0.99210瑞郎。

“进入2016年以来，市场明显倾向美元兑所有其他货币走高，”瑞士信贷汇率策略全球负责人Shahab Jalinoos称，“这一想法受到了真正的挑战。”

许多市场参与人士年初预计美联储收紧政策，而欧洲央行及日本央行实施刺激政策，这些国家的货币政策南辕北辙，将带动美元走高。去年12月，美联储决策者预计今年将四次提高利率。

分析师称，纽约联储总裁杜德利周三对MNI发表的鸽派言论，以及最近美国经济数据疲弱，已经减弱了美联储稳步升息的可能性。美元指数周三录得两个月来的最大单日跌幅。

投机客最近数周已减少了美元的多头押注。根据路透的计算和商品期货交易委员会的数据，截至1月26日当周，美元净多头头寸价值为238.5亿美元，为连续第五周下降。

根据CME FedWatch，联邦基金利率期货周四暗示，交易员消化的下个月升息的可能性仅为10%，年底升息的可能性为41%。

周四发布的经济数据，包括创一年最大跌幅的12月工厂订单在内，强化了美联储将推迟升息的预期。

投资者等待将于周五发布的1月美国非农就业报告。

“市场对疲弱的数据没有胃口，也没有耐心，”TJM Brokerage联合外汇负责人Richard Scalone称。他说，如果报告疲弱，可能将欧元推高至1.14美元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价