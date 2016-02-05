《全球汇市》美元持稳，关注美国非农就业报告

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1203 1.1206 -0.03 +3.16 1.0860
美元/日圆 116.82 116.74 +0.07 -2.89 120.30
欧元/日圆 130.89 130.86 +0.02 +0.32 130.47
美元/瑞郎 0.9931 0.9928 +0.03 -0.87 1.0018
英镑/美元 1.4580 1.4587 -0.05 -1.07 1.4738
美元/加元 1.3751 1.3751 +0.00 -0.64 1.3839
美元/离岸人民币 6.5715 6.5740 -0.04 +0.05 6.5680
澳元/美元 0.7204 0.7199 +0.07 -0.98 0.7275
新西兰元/美元 0.6728 0.6720 +0.12 -1.42 0.6825
澳元/日圆 84.170 84.060 +0.13 -3.94 87.620
新西兰元/日圆 78.630 78.460 +0.22 -4.09 81.980
英镑/日圆 170.34 170.30 +0.02 -3.88 177.22
澳元/新西兰元 1.0701 1.0702 -0.01 +0.35 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 李爽/戴素萍/许娜/徐文焰)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
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