《全球汇市》美元兑日圆触及15个月低位，日本负利率政策的有效性遭质疑

* 美元兑日圆跌至2014年11月以来最低

* 油价重拾跌势重压风险资产

* 中国外汇储备减少，但降幅不及预期

路透纽约2月8日 - 美元兑日圆周一跌至15个月最低，因油价重拾跌势，以及人们质疑日本央行负利率政策的有效性，促使投资者重新青睐避险货币。

在隔夜时段上扬后，原油期货 重拾跌势，削弱投资者信心及其风险意愿。

日本央行1月29日意外宣布将部分存款利率降至负0.1%，消息推动美元攀升多达2%。但之后市场重新考虑此举的影响，投资者现买入日圆，卖出美元。

实施负利率预计会打压日圆，因投资者必须为存放在日本央行的资金支付费用。但此项政策影响面很小，只针对部分存款，加之对全球经济放缓的担忧持续，使得负利率政策的影响退居次席。

美元兑日圆周一跌至2014年11月中以来最低。

“市场出现少量的头寸调整，”野村证券国际驻伦敦的高级策略师Charles St-Arnaud表示。

“他们仍认为，负利率对日本央行而言是明智之举，但市场已开始质疑此举的有效性，以及将会产生多大的影响。”

受低利率影响，日圆通常被用作购买风险更高资产的融资货币。当市场动荡时，投资者会出脱这些风险交易，买入日圆。

美元兑日圆 尾盘跌1%，报115.75日圆。

欧元兑美元 走强，上扬0.5%，盘中触及日高1.1215美元。

美元指数 跌0.3%，报96.736。

今年，美元跟随油价和股市走低。标普500指数 周一盘中跌幅超过3%，年内迄今累积下跌逾9%。

原油期货周一下跌约3%，连跌第三日，一度跌至30美元之下。

“在风险意愿高涨的环境下，美元跟随资产价格攀升，”Merk Hard Currency Fund的资产组合经理兼总裁Axel Merk说，“因此，当资产价格下跌时，美元不再是所谓的避险货币也不应感到意外。”(完)