《全球汇市》美元跟随油价和股市回落，因投资者寻求避险

* 美元指数跌至10月中以来最低

* 避险日圆和瑞郎上扬，因股市走低

* 欧元兑美元触及10月底以来最高

路透纽约2月9日 - 美元指数周二急跌至近四个月最低，因对全球经济放缓的担忧促使投资者买入日圆和瑞郎等避险货币。

全球主要股市走低，以及油价再度大跌致使风险意愿消退，加之对欧洲银行业的担忧，动摇对美元的信心。

美元指数 盘中跌至10月22日以来最低95.663。

鉴于油价和股市表现低迷，且市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年将升息四次的预期缺乏信心，投资者无法确定美元的价值，Tempus Inc的市场部主管John Doyle表示。

“这是本周的主题，事实上是今年迄今很多时候的主题，”Doyle说，“可能只有股市反弹才能推动美元走强，尤其是兑欧元、瑞郎和日圆。”

日圆和瑞郎在金融市场动荡时通常表现良好，它们因利率低而被用作购买风险更高资产的融资货币。当投资者出脱这些风险押注时，他们会买回日圆和瑞郎。

美元兑日圆 盘中跌至2014年11月以来最低，2月初以来累积下跌超过5%。美元兑日圆尾盘约为114.82日圆，下跌0.9%。

避险买盘推动指标10年期日本公债收益率 首次跌至负值区域，一度触及负0.035%。

美元兑瑞郎 盘中跌至10月中以来最低0.9715瑞郎，日内下跌超过1.5%。

**美元因美联储升息预期降温而受创**

美元急跌在一定程度上与美元等高收益货币将因日本和欧洲央行执行宽松货币政策而走强的预期相悖。

过去两年间，美元多数时候受美联储将升息的预期支撑。联储最终在去年12月采取了行动。

但由于近几周公布的部分美国经济数据弱于预期，美股在疲弱的美国企业业绩期期间走低，另外，近期美联储官员的讲话暗示，联储不急于进一步升息，美元的支撑进一步被削弱。

市场静待美联储主席叶伦周三在国会作证词陈述，从中寻找货币政策的更多指引。

欧元兑美元周二上扬超过1.0%，至10月22日以来最高1.1337美元，尾盘上涨0.85%，至约1.1292美元。

欧元、瑞郎和其他欧洲货币兑美元10月22日稍早下跌逾1.0%，之前欧洲央行总裁德拉吉暗示，可能祭出新的刺激举措。