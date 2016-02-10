《全球汇市》美元兑日圆触及15个月低位，叶伦国会作证后美元先升后回

* 美元兑日圆跌至2014年11月以来最低

* 美元兑日圆一度上涨，但在叶伦国会作证期间转跌

* 美元兑欧元也曾上涨，因对欧洲银行业的忧虑重压欧元

路透纽约2月10日 - 美元兑日圆周三跌至15个月低位，因投资者涌入避险的日圆，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦可能继续升息的乐观预期推动，美元一度走高。

投资者认为叶伦周三在众议院金融服务委员会作证的发言带有鸽派基调。

“在她作证的最后阶段，人气完全转变了，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称，“大家最后都意识到，美联储下个月升息的几率大幅减弱。”

叶伦告诉国会议员，她认为不会逆转从去年12月开始的升息计划，但强调了持续的全球金融动荡对美国经济带来风险。

“基本上说，(叶伦)作证发言的鸽派基调足以强化市场的预期，”Lien称，“也就是说，美联储可能不会在下个月升息。”

在叶伦发表讲话后的最初，美元兑日圆 上涨，后掉头向下，跌逾1%，触及113.74日圆的盘中低位，这是自2014年11月5日以来美元兑日圆的最低位。

纽约尾盘，美元兑日圆下跌0.95%，报114.01日圆。

美联储在去年12月进行了近十年来首次升息后暗示今年可能升息四次，但由于油价和美股重挫，市场愈发担心美联储是否能如所愿。

根据CME Group的FedWatch项目，联邦基金利率期货暗示，市场预计3月升息的几率小于6%，今年升息的几率仅为37%。

周三稍早上涨后，美元指数 转至持平，报96.101。周二该指数跌至三个半月低位。

美元兑欧元 一度上涨，因投资者对欧洲银行业的担忧持续重压欧元。叶伦作证讲话后，欧元下跌0.5%至盘中低位1.1161美元。