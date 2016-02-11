《全球汇市》美元兑日圆重挫至15个月低位，因全球成长忧虑加剧

* 美元兑日圆跌至15个月低位

* 日圆跳涨，因市场质疑日本央行负利率政策的有效性

* 美联储主席叶伦有关升息意向的证词未能影响市场人气

路透纽约2月11日 - 美元兑日圆周四跌至15个月低位，可能录得2008年来最大周跌幅，因对全球成长放缓，以及银行系统面临压力的担忧提振了避险需求。

美元兑日圆 盘中急跌2%，触及110.98日圆的低位。美元在纽约午后的交易中小幅反弹，最新下跌1%，报112.18日圆。

本周主要股市急跌，公债价格跳涨已迫使交易商出脱风险头寸，从而导致他们出脱套利交易，偿还低成本日圆资金。

交易商利用日圆为购买风险较高资产融资。一旦市况恶化，交易商风险意愿逆转，他们会出脱这些套利交易，买回日圆。

尽管日本央行最近下调利率至负值区域，从理论上讲，这应该会削弱日圆的价值，但近期全球市场动荡引发大规模日圆避险买盘。

对日本央行利率政策有效性的质疑已促使交易商置传统基本面于不顾，大举买入日圆。

“自日本央行采取负利率政策后美元/日圆的价格走势表明，市场认为日本央行的政策是不可持续的，或者说是不会奏效的，”美银美林的汇市策略师Ian Gordon表示。

“这就是日圆大幅反弹的原因所在，市场表现基本是在说，我们认为日本央行的政策不会奏效。”

美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年继续升息的预期大幅降温也导致美元兑一篮子货币的支撑被削弱。

美元指数 最新下跌0.4%，报95.52，自1月底以来已累积下跌4%。

美联储主席叶伦今日在参议院金融委员会作证，她重申，预计美联储今年将会循序渐进地升息。不过，她承认全球需求转弱，以及股市下跌导致金融市况收紧的步伐较联储预期的要快。

欧元兑美元 盘中触及三个半月新高1.1368美元，尾盘上扬0.45%，报1.1339美元。

“市场越发担心央行继续推高资产价格的能力，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示，“这是各类资产价格承压的部分原因。”(完)