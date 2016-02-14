重温稿-《全球汇市》美元上涨，因美国数据激活了政策背离的可能性

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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* 美国1月零售销售数据显示出美国经济的力道
* 强劲的零售销售数据令市场再度上演政策背离题材
* 美元兑日圆上涨，之前连跌四日
* 美元兑日圆本周下挫3%
路透纽约2月12日 - 美元周五上涨，此前数据显示美国消费者支出看来在1月重拾动能，支持了在其他央行放宽政策之际，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续升息的可能性。
强劲的美国零售销售数据提振美元兑日圆 ，今年多数时间一直持续的全球经济成长忧虑令日圆受益最大。
美元兑日圆跌至15个月低点，势将录得2008年来最大周度跌幅，本周前四日，美元兑日圆连跌。
周五，美元兑日圆上扬0.75%，报113.26日圆。尽管今日反弹，但美元兑日圆本周仍下挫了超过3%，且为连续第二周跌幅超过3%。
这是自1998年10月以来美元兑日圆录得的最大两周跌幅，当时两周下挫了超过14%。
“我们预计短期内美元将再跌一点，之后在中长期会继续普遍上涨。”富国汇市策略师Eric Viloria称。
Viloria表示，他预计美联储和其他央行政策背离将令美元成为良好的长期投资。其他央行动用了负利率，或在积极放宽政策。
周五强劲的美国数据支持了美联储主席叶伦和纽约联储总裁杜德利本周的讲话。他们暗示美联储并未改变12月开始的升息计划的想法。
“美联储和其他央行政策背离题材仍未变，”Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示。
欧元兑美元 跌0.6%，报1.1250美元。
美元兑瑞郎 升0.5%，报0.9765瑞郎。
美元指数 午后升至日高96.215，尾盘升0.4%，报95.972。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1258 1.1321 -0.56 +3.66 1.0860
美元/日圆 113.20 112.41 +0.70 -5.90 120.30
欧元/日圆 127.44 127.28 +0.13 -2.32 130.47
美元/瑞郎 0.9768 0.9728 +0.41 -2.50 1.0018
英镑/美元 1.4505 1.4475 +0.21 -1.58 1.4738
美元/加元 1.3845 1.3933 -0.63 +0.04 1.3839
美元/离岸人民币 6.5090 6.5280 -0.29 -0.90 6.5680
澳元/美元 0.7097 0.7108 -0.15 -2.45 0.7275
欧元/瑞郎 1.0989 1.1008 -0.17 +0.95 1.0886
欧元/英镑 0.7762 0.7820 -0.74 +5.36 0.7367
新西兰元/美元 0.6629 0.6715 -1.28 -2.87 0.6825
美元/挪威克朗 8.5787 8.5570 +0.25 -2.95 8.8398
欧元/挪威克朗 9.6638 9.6943 -0.31 +0.65 9.6011
美元/瑞典克朗 8.4159 8.3750 +0.49 -0.36 8.4465
欧元/瑞典克朗 9.4718 9.4881 -0.17 +3.29 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。