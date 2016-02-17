《全球汇市》美元兑日圆下滑，因美联储会议记录支持放缓升息观点

* 美联储会议记录显示决策者担心全球经济发展

* 美元兑日圆跌穿114日圆

* 美国生产者物价指数意外上升

路透纽约2月17日 - 美元兑日圆周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的1月会议记录显示，联储担心全球经济发展可能对美国经济前景构成风险。

会议记录发布后，美元兑日圆跌穿114日圆，欧元兑美元一度转升。

近期全球成长放缓，以及股市急跌促使越来越多的投资人预计美联储会放弃去年12月发出的今年可能升息四次的暗示，会议记录支持了这种观点。

“会议记录显示美联储的措辞更为鸽派，总之，可能暗示3月升息的可能性降低，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

“美联储的政策决定仍要看数据表现，所以会紧盯即将公布的美国通胀、薪资和就业增长指标。就目前情况来讲，市场可能消化了过度负面的经济状况，因而预计今年不会进一步升息。”

纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.3%，报113.79日圆，连跌第二日。

日圆稍早走软，因之前油价和股市反弹令日圆的避险吸引力降低。

美国公布1月生产者物价指数(PPI)意外上升0.1%后，美元兑日圆一度小涨。路透访查的分析师原本预计1月PPI下滑0.2%，同比跌0.6%。

周三发布的另一项数据显示，上月房屋开工意外下降，但这可能是因天气恶劣所致，特别是东北部和中西部地区。由于建筑许可指标高于房屋开工指标，住房建筑活动可能会在未来数月加速增长。

上周美元兑日圆跌穿111日圆，至16个月低点，因股市和商品价格重挫，且美联储再度升息的预期降温。随着厌恶风险情绪消退，美元反弹，但仍易受油价波动左右。

美元兑瑞郎 升0.3%，报0.9916瑞郎。

欧元兑美元 持稳在1.1140美元。(完)

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