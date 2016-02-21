更新版 1-《全球汇市》日圆兑欧元和美元上涨，因股市和油市回落

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
(新增文末收盘表格)
* 日圆兑欧元触及两年半高位，因油价和股市下滑
* 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称央行未承诺3月的行动
* 英镑兑美元上涨，欧盟峰会延长
路透纽约2月19日 - 日圆兑欧元和美元周五大涨，此前油价和全球股市再度下滑，凸显投资人对全球经济成长的忧虑。
美元全面下滑，美国公布的1月通胀数据高于预期影响有限。分析师表示，油价和股市下滑令美元失色。
不过本周美国公布的数据基本上利多，扶助美元指数 创约两个月最大周度升幅。
美元指数周五跌0.3%，报96.64。
在法国总统奥朗德(Francois Hollande)表达对欧盟领导人在布鲁塞尔的峰会上能达成协议，帮助英国留在欧盟抱持希望后，英镑兑美元攀升。
但市场焦点仍在油市和股市，今年这两个市场走势挣扎。
“由于近期股市波动同油价息息相关，当股市下滑时，日圆继续得益于避险地位，”FOREX.com高级市场分析师Matt Weller表示。
“尽管股市收复本月稍早的部分失地，但一旦市场再出现大幅震荡，都可能会进一步提振日圆。”
周五，日圆兑欧元 触及两年半高位。纽约尾盘，欧元兑日圆跌0.4%，报125.32日圆。
日圆兑美元 也升至一周高位，美元尾盘跌0.6%，报112.59日圆。
欧元兑美元 升0.2%，报1.1018美元，不过欧元本周录得11月第三周来最大单周跌幅。
周四欧洲央行公布的1月会议记录令投资人预计在3月会议前欧元兑美元将进一步走软。市场普遍预计该行在3月会议上会进一步放宽货币政策。
“会议记录巩固了下月追加刺激措施的预期，对经济成长有利的措施对欧元不利，因这些举措旨在压低借贷利率，从而削弱的欧元吸引力，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。
不过，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周五表示，央行并未承诺在3月10日下次会议上会作出任何决定，但如果认为通胀反弹被进一步推后，可能会采取行动。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1132 1.1103 +0.26 +2.50 1.0860
美元/日圆 112.54 113.23 -0.61 -6.45 120.30
欧元/日圆 125.32 125.77 -0.36 -3.95 130.47
美元/瑞郎 0.9898 0.9923 -0.25 -1.20 1.0018
英镑/美元 1.4404 1.4331 +0.51 -2.27 1.4738
美元/加元 1.3765 1.3724 +0.30 -0.53 1.3839
美元/离岸人民币 6.5272 6.5210 +0.10 -0.62 6.5680
澳元/美元 0.7148 0.7156 -0.11 -1.75 0.7275
欧元/瑞郎 1.1015 1.1027 -0.11 +1.19 1.0886
欧元/英镑 0.7729 0.7742 -0.17 +4.91 0.7367
新西兰元/美元 0.6629 0.6641 -0.18 -2.87 0.6825
美元/挪威克朗 8.5521 8.5891 -0.43 -3.25 8.8398
欧元/挪威克朗 9.5256 9.5395 -0.15 -0.79 9.6011
美元/瑞典克朗 8.4423 8.4429 -0.01 -0.05 8.4465
欧元/瑞典克朗 9.4040 9.3772 +0.29 +2.55 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)