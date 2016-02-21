更新版 1-《全球汇市》日圆兑欧元和美元上涨，因股市和油市回落

(新增文末收盘表格)

* 日圆兑欧元触及两年半高位，因油价和股市下滑

* 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称央行未承诺3月的行动

* 英镑兑美元上涨，欧盟峰会延长

路透纽约2月19日 - 日圆兑欧元和美元周五大涨，此前油价和全球股市再度下滑，凸显投资人对全球经济成长的忧虑。

美元全面下滑，美国公布的1月通胀数据高于预期影响有限。分析师表示，油价和股市下滑令美元失色。

不过本周美国公布的数据基本上利多，扶助美元指数 创约两个月最大周度升幅。

美元指数周五跌0.3%，报96.64。

在法国总统奥朗德(Francois Hollande)表达对欧盟领导人在布鲁塞尔的峰会上能达成协议，帮助英国留在欧盟抱持希望后，英镑兑美元攀升。

但市场焦点仍在油市和股市，今年这两个市场走势挣扎。

“由于近期股市波动同油价息息相关，当股市下滑时，日圆继续得益于避险地位，”FOREX.com高级市场分析师Matt Weller表示。

“尽管股市收复本月稍早的部分失地，但一旦市场再出现大幅震荡，都可能会进一步提振日圆。”

周五，日圆兑欧元 触及两年半高位。纽约尾盘，欧元兑日圆跌0.4%，报125.32日圆。

日圆兑美元 也升至一周高位，美元尾盘跌0.6%，报112.59日圆。

欧元兑美元 升0.2%，报1.1018美元，不过欧元本周录得11月第三周来最大单周跌幅。

周四欧洲央行公布的1月会议记录令投资人预计在3月会议前欧元兑美元将进一步走软。市场普遍预计该行在3月会议上会进一步放宽货币政策。

“会议记录巩固了下月追加刺激措施的预期，对经济成长有利的措施对欧元不利，因这些举措旨在压低借贷利率，从而削弱的欧元吸引力，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

不过，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周五表示，央行并未承诺在3月10日下次会议上会作出任何决定，但如果认为通胀反弹被进一步推后，可能会采取行动。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1132 1.1103 +0.26 +2.50 1.0860

美元/日圆 112.54 113.23 -0.61 -6.45 120.30

欧元/日圆 125.32 125.77 -0.36 -3.95 130.47

美元/瑞郎 0.9898 0.9923 -0.25 -1.20 1.0018

英镑/美元 1.4404 1.4331 +0.51 -2.27 1.4738

美元/加元 1.3765 1.3724 +0.30 -0.53 1.3839

美元/离岸人民币 6.5272 6.5210 +0.10 -0.62 6.5680

澳元/美元 0.7148 0.7156 -0.11 -1.75 0.7275

欧元/瑞郎 1.1015 1.1027 -0.11 +1.19 1.0886

欧元/英镑 0.7729 0.7742 -0.17 +4.91 0.7367

新西兰元/美元 0.6629 0.6641 -0.18 -2.87 0.6825

美元/挪威克朗 8.5521 8.5891 -0.43 -3.25 8.8398

欧元/挪威克朗 9.5256 9.5395 -0.15 -0.79 9.6011

美元/瑞典克朗 8.4423 8.4429 -0.01 -0.05 8.4465

欧元/瑞典克朗 9.4040 9.3772 +0.29 +2.55 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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