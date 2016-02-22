《全球汇市》英镑重挫，因伦敦市长表态增强英国退欧疑虑

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
“G20从未真正一同行动。我认为最好的结果是没人提到任何破坏市场的事情，”一西方银行的交易员说。
实际上，鉴于对全球经济体质的持续担忧，美元多头无视上周五数据显示美国1月核心CPI增幅创近四年半高位。
该数据应会支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将逐步升息的观点，但市场仍持怀疑态度，因全球经济增长缓慢且市场震荡。
欧元兑美元 跌至1.1110美元，但仍在过去几日的交投区间内。
欧元兑日圆 报125.49日圆，距离周五和周一稍早所及的两年半低点125.02不远。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1111 1.1132 -0.19 +2.31 1.0860
美元/日圆 112.88 112.54 +0.30 -6.17 120.30
欧元/日圆 125.44 125.32 +0.10 -3.86 130.47
美元/瑞郎 0.9908 0.9898 +0.10 -1.10 1.0018
英镑/美元 1.4280 1.4404 -0.86 -3.11 1.4738
美元/加元 1.3750 1.3765 -0.11 -0.64 1.3839
美元/离岸人民币 6.5224 6.5272 -0.07 -0.69 6.5680
澳元/美元 0.7164 0.7148 +0.22 -1.53 0.7275
新西兰元/美元 0.6652 0.6629 +0.35 -2.53 0.6825
澳元/日圆 80.870 80.500 +0.46 -7.70 87.620
新西兰元/日圆 75.100 74.660 +0.59 -8.39 81.980
英镑/日圆 161.24 161.74 -0.31 -9.02 177.22
澳元/新西兰元 1.0766 1.0772 -0.06 +0.96 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。