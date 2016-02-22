《全球汇市》英镑重挫，因伦敦市长表态增强英国退欧疑虑

“G20从未真正一同行动。我认为最好的结果是没人提到任何破坏市场的事情，”一西方银行的交易员说。

实际上，鉴于对全球经济体质的持续担忧，美元多头无视上周五数据显示美国1月核心CPI增幅创近四年半高位。

该数据应会支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将逐步升息的观点，但市场仍持怀疑态度，因全球经济增长缓慢且市场震荡。

欧元兑美元 跌至1.1110美元，但仍在过去几日的交投区间内。

欧元兑日圆 报125.49日圆，距离周五和周一稍早所及的两年半低点125.02不远。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1111 1.1132 -0.19 +2.31 1.0860

美元/日圆 112.88 112.54 +0.30 -6.17 120.30

欧元/日圆 125.44 125.32 +0.10 -3.86 130.47

美元/瑞郎 0.9908 0.9898 +0.10 -1.10 1.0018

英镑/美元 1.4280 1.4404 -0.86 -3.11 1.4738

美元/加元 1.3750 1.3765 -0.11 -0.64 1.3839

美元/离岸人民币 6.5224 6.5272 -0.07 -0.69 6.5680

澳元/美元 0.7164 0.7148 +0.22 -1.53 0.7275

新西兰元/美元 0.6652 0.6629 +0.35 -2.53 0.6825

澳元/日圆 80.870 80.500 +0.46 -7.70 87.620

新西兰元/日圆 75.100 74.660 +0.59 -8.39 81.980

英镑/日圆 161.24 161.74 -0.31 -9.02 177.22

澳元/新西兰元 1.0766 1.0772 -0.06 +0.96 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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