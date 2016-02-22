《全球汇市》美元受油价和股市反弹带动攀升，英镑因退欧忧虑下挫

中国热股：国海证券早盘初跌停，其已与“萝卜章”全部事涉机构完成协商
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
* 美元上涨，因油价和股市反弹
* 英镑和欧元下滑，因英国退欧忧虑
* 日圆继续上扬
路透纽约2月22日 - 美元兑一篮子主要货币周一升至约三周高位，受油价和股市反弹带动，英镑和欧元下挫，因投资人担心英国可能退出欧盟。
英镑跌幅最大，兑美元挫至七年低点 ，因对英国可能“退欧”的忧虑加重。英镑的跌势波及欧元和瑞郎等其他欧洲货币。
纽约尾盘，英镑兑美元下挫1.78%，报1.4149美元，欧元兑英镑 升0.82%，报0.7795英镑。很有影响力的伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)表态支持英国脱离欧盟后，英镑承压。
“约翰逊表态支持英国退欧对英镑是一个重大发展，英国退欧的不确定性和担忧将持续到公投。”Credit Agricole CIB分析师Brittany Baumann称。
美元指数 升0.8%，报97.382，稍早攀升至2月3日来最高的97.600。美元兑瑞郎 也触及2月4日来最高的1.00040瑞郎。
市场冒险意愿升温也令欧元承压，近几个月欧元走势同风险意愿呈反向关联。欧元兑美元 跌至约三周低点1.10035美元，为逾三周最大单日跌幅。
“两周前投资人曾认为G20会打压美元，但这是个不切实际的可能性，所以投资人放心回到原来的仓位。”BMO Capital Markets全球汇市策略部门主管Greg Anderson表示。
美元兑瑞郎尾盘升0.9%，报0.99835瑞郎。欧元兑日圆 也触及约三年低点124.380日圆，尾盘跌0.67%，报124.46日圆。
在今年年初，股市经历了2009年来最惨淡开局时期，日圆是得益最大的货币。今日纽约尾盘，美元兑日圆 升0.23%，报112.880日圆。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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