《全球汇市》美国数据带动美元/日圆反弹，退欧忧虑拖累英镑接近七年低点

* 股市上涨有助稳定汇市

* 美元/日圆从周三触及的低点反弹

* 英镑势将创2009年来跌幅最大的一周

路透纽约2月25日 - 美元兑包括避险日圆在内的多数货币周四小涨，因此前美国公布的制造业数据强劲，显示制造业复苏，激活了各个市场的风险意愿。

目前投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否能在3月升息的怀疑与日俱增，甚至怀疑今年能否再次升息，美元兑欧元 难以取得明显进展，欧元今日升0.1%，报1.1024美元。

1月美国耐久财订单增幅为10个月来最大，因需求普遍回升，在困境中挣扎的制造业看到了一线曙光，也令近几日影响市场的避险基调降温。

“美元兑日圆是今日的主要题材，美国数据强劲及股市和油价上涨扶助美元/日圆反弹，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“数据扶助美元/日圆，也缓和了避险情绪。”

纽约尾盘，美元兑日圆 升0.6%，报112.92日圆，美元指数 小跌，报97.412。

近几日受风险意愿低迷推高的日圆周四走软。“但我不认为警报已解除。我们将中国股市及油市持续疲软视为一大风险。”德国商业银行策略师Thu Lan Nguyen表示。

英镑兑美元难以脱离七年低点，本周势将创2009年来最大单周跌幅，因投资人担心英国可能退出欧盟。

“本周波幅最大的是受退欧忧虑困扰的英镑，今年上半年英镑仍将是焦点，直至英国公投，”State Street北美宏观策略部门主管Lee Ferridge表示。

周四欧美股市上涨，美国原油期货跳升。 (完)

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