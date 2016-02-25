《全球汇市》美国数据带动美元/日圆反弹，退欧忧虑拖累英镑接近七年低点

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 股市上涨有助稳定汇市
* 美元/日圆从周三触及的低点反弹
* 英镑势将创2009年来跌幅最大的一周
路透纽约2月25日 - 美元兑包括避险日圆在内的多数货币周四小涨，因此前美国公布的制造业数据强劲，显示制造业复苏，激活了各个市场的风险意愿。
目前投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否能在3月升息的怀疑与日俱增，甚至怀疑今年能否再次升息，美元兑欧元 难以取得明显进展，欧元今日升0.1%，报1.1024美元。
1月美国耐久财订单增幅为10个月来最大，因需求普遍回升，在困境中挣扎的制造业看到了一线曙光，也令近几日影响市场的避险基调降温。
“美元兑日圆是今日的主要题材，美国数据强劲及股市和油价上涨扶助美元/日圆反弹，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“数据扶助美元/日圆，也缓和了避险情绪。”
纽约尾盘，美元兑日圆 升0.6%，报112.92日圆，美元指数 小跌，报97.412。
近几日受风险意愿低迷推高的日圆周四走软。“但我不认为警报已解除。我们将中国股市及油市持续疲软视为一大风险。”德国商业银行策略师Thu Lan Nguyen表示。
英镑兑美元难以脱离七年低点，本周势将创2009年来最大单周跌幅，因投资人担心英国可能退出欧盟。
“本周波幅最大的是受退欧忧虑困扰的英镑，今年上半年英镑仍将是焦点，直至英国公投，”State Street北美宏观策略部门主管Lee Ferridge表示。
周四欧美股市上涨，美国原油期货跳升。 (完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。