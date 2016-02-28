更新版 1-《全球汇市》美元攀升，因美国发布乐观数据重燃升息预期

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增文末收盘表格)
* 美元兑大部分货币上涨，因美国数据强劲
* 美国消费者支出上升，支撑美元
* 日圆可能录得七年半最大月度涨幅
* 英镑将录得2009年来最大周度跌幅，受累于脱欧忧虑
路透纽约2月26日 - 美元周五上涨，此前公布的美国经济数据多数向好，重燃美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年再升息的预期。
美元指数录得自去年11月以来最大周度涨幅。美元兑日圆升至逾一周高位。
周五发布的数据显示，美国第四季经济增长放缓程度没有预想得那么严重，消费者支出上升。如果下周发布的非农就业报告依然强劲，加上今天的数据，预计美联储应该会将升息重新提上日程。
“美元今天的走势基本受数据推动，数据意外向好，”Riverside Risk Advisors董事总经理Jason Leinwand称。
“市场之前为轻仓，预计美联储不会采取行动且对此颇有信心，市场预计数据会支撑这个观点，但今天的数据不是这么回事儿，”他称。
美元 上升0.86%至三周高位98.260，欧元兑美元下跌 0.8%，报1.0931美元，盘中跌至三周低位1.0912美元。
美国1月消费者支出增加0.5%的数据也支撑美元，路透调查的分析师预计1月消费者支出增加0.3%。更重要的是，被美联储密切关注的核心个人消费支出(PCE)物价指数上涨0.3%。
“我们终于开始看到能源价格下跌和薪资强劲增长转变为实实在在的消费支出，”DriveWealth市场首席策略师Brian Dolan称。
英镑兑美元触及七年低位，因担心英国退出欧盟，英镑可能录得2009年来最大周度跌幅。
美元兑日圆 上涨0.77%，报113.990日圆，结束了日圆的上涨势头，但日圆本月仍有望录得逾七年来最佳月度表现。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0931 1.1021 -0.82 +0.65 1.0860
美元/日圆 113.99 112.98 +0.89 -5.25 120.30
欧元/日圆 124.60 124.45 +0.12 -4.50 130.47
美元/瑞郎 0.9963 0.9900 +0.64 -0.55 1.0018
英镑/美元 1.3868 1.3962 -0.67 -5.90 1.4738
美元/加元 1.3510 1.3529 -0.14 -2.38 1.3839
美元/离岸人民币 6.5438 6.5323 +0.18 -0.37 6.5680
澳元/美元 0.7128 0.7231 -1.42 -2.02 0.7275
欧元/瑞郎 1.0895 1.0909 -0.13 +0.08 1.0886
欧元/英镑 0.7877 0.7891 -0.18 +6.92 0.7367
新西兰元/美元 0.6625 0.6718 -1.38 -2.93 0.6825
美元/挪威克朗 8.6839 8.6275 +0.65 -1.76 8.8398
欧元/挪威克朗 9.5014 9.5075 -0.06 -1.04 9.6011
美元/瑞典克朗 8.5505 8.5045 +0.54 +1.23 8.4465
欧元/瑞典克朗 9.3511 9.3657 -0.16 +1.97 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算