《全球汇市》美元兑日圆回吐数据推动下的涨幅，G20会议未带来新意

G20财长和央行总裁同意“将各自以及共同使用所有政策工具，包括货币、财政和结构性改革政策，”以实现G20经济增长目标。

“市场对G20公布任何实质性承诺的期望非常低，因此不应期望本周初市场会有很大的反应，”澳洲国民银行外汇策略全球联席主管Ray Attrill说。

澳元兑美元 在0.71美元附近徘徊，周五下跌1.5%。新西兰元兑美元 逼近0.66美元，此前下挫1.4%。

澳洲央行周二举行政策会议，预计将维持利率不变。市场将非常希望看到该央行对全球经济的最新评估。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0923 1.0931 -0.07 +0.58 1.0860

美元/日圆 113.42 113.99 -0.50 -5.72 120.30

欧元/日圆 123.89 124.60 -0.57 -5.04 130.47

美元/瑞郎 0.9973 0.9963 +0.10 -0.45 1.0018

英镑/美元 1.3851 1.3868 -0.12 -6.02 1.4738

美元/加元 1.3532 1.3510 +0.16 -2.22 1.3839

美元/离岸人民币 6.5500 6.5438 +0.09 -0.27 6.5680

澳元/美元 0.7120 0.7128 -0.11 -2.13 0.7275

新西兰元/美元 0.6571 0.6625 -0.82 -3.72 0.6825

澳元/日圆 80.780 81.220 -0.54 -7.81 87.620

新西兰元/日圆 74.890 75.510 -0.82 -8.65 81.980

英镑/日圆 157.10 157.93 -0.53 -11.35 177.22

澳元/新西兰元 1.0834 1.0745 +0.83 +1.59 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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