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亚洲 | 2016年 3月 1日 星期二 12:24 BJT

《全球汇市》风险胃纳低迷提振日圆，日圆兑欧元触及两年高位

中国央行周一傍晚宣布下调存款准备金率0.5个百分点，为2015年2月以来的第五次。

欧元隔夜承压，此前数据显示欧元区2月通胀低于预期。欧元兑美元 最新报1.0884美元，几无变动，周一曾跌至四周低位1.0859。

欧元在2月11日触及1.1377高点后稳步下滑，因市场押注欧洲央行将在3月10日政策会议上有所行动。

“目前欧元区四大经济体的通胀率都降至零以下...可以认为，这让欧洲央行获得了一份在3月10日采取强力回应行动的授权书，”澳洲国民银行外汇策略全球联席主管Ray Attrill指出。

澳元兑美元 下跌0.2%至0.7125美元，澳洲央行稍早一如预期维持利率在纪录低位2%不变，澳元对此反应甚微。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0876 1.0871 +0.05 +0.15 1.0860

美元/日圆 112.54 112.66 -0.11 -6.45 120.30

欧元/日圆 122.41 122.49 -0.07 -6.18 130.47

美元/瑞郎 0.9971 0.9980 -0.09 -0.47 1.0018

英镑/美元 1.3934 1.3915 +0.14 -5.46 1.4738

美元/加元 1.3531 1.3538 -0.05 -2.23 1.3839

美元/离岸人民币 6.5435 6.5517 -0.13 -0.37 6.5680

澳元/美元 0.7133 0.7138 -0.07 -1.95 0.7275

新西兰元/美元 0.6598 0.6588 +0.15 -3.33 0.6825

澳元/日圆 80.260 80.430 -0.21 -8.40 87.620

新西兰元/日圆 74.240 74.220 +0.03 -9.44 81.980

英镑/日圆 156.81 156.80 +0.01 -11.52 177.22

澳元/新西兰元 1.0809 1.0828 -0.18 +1.36 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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