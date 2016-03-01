《全球汇市》风险胃纳低迷提振日圆，日圆兑欧元触及两年高位

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
中国央行周一傍晚宣布下调存款准备金率0.5个百分点，为2015年2月以来的第五次。
欧元隔夜承压，此前数据显示欧元区2月通胀低于预期。欧元兑美元 最新报1.0884美元，几无变动，周一曾跌至四周低位1.0859。
欧元在2月11日触及1.1377高点后稳步下滑，因市场押注欧洲央行将在3月10日政策会议上有所行动。
“目前欧元区四大经济体的通胀率都降至零以下...可以认为，这让欧洲央行获得了一份在3月10日采取强力回应行动的授权书，”澳洲国民银行外汇策略全球联席主管Ray Attrill指出。
澳元兑美元 下跌0.2%至0.7125美元，澳洲央行稍早一如预期维持利率在纪录低位2%不变，澳元对此反应甚微。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0876 1.0871 +0.05 +0.15 1.0860
美元/日圆 112.54 112.66 -0.11 -6.45 120.30
欧元/日圆 122.41 122.49 -0.07 -6.18 130.47
美元/瑞郎 0.9971 0.9980 -0.09 -0.47 1.0018
英镑/美元 1.3934 1.3915 +0.14 -5.46 1.4738
美元/加元 1.3531 1.3538 -0.05 -2.23 1.3839
美元/离岸人民币 6.5435 6.5517 -0.13 -0.37 6.5680
澳元/美元 0.7133 0.7138 -0.07 -1.95 0.7275
新西兰元/美元 0.6598 0.6588 +0.15 -3.33 0.6825
澳元/日圆 80.260 80.430 -0.21 -8.40 87.620
新西兰元/日圆 74.240 74.220 +0.03 -9.44 81.980
英镑/日圆 156.81 156.80 +0.01 -11.52 177.22
澳元/新西兰元 1.0809 1.0828 -0.18 +1.36 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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