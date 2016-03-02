《全球汇市》美元兑欧元和日圆转升为跌，因上行动能受到质疑

* 美元兑日圆触及逾两周高位后转跌

* 欧元兑美元盘中触及逾一个月低位1.0830美元

* 强劲的美国2月民间就业数据公布之初提振美元

* 美联储政策的不确定性重创美元

路透纽约3月2日 - 美元兑日圆周三走软，兑欧元基本持稳，逆转稍早涨势，因交易商质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)和其他国家央行的政策是否会继续背道而驰，遂锁定获利。

美元兑日圆跌至113.23日圆的日低，早盘曾触及114.55日圆的逾两周高位。欧元兑美元尾盘小涨，报1.0866美元，稍早触及逾一个月低位1.0826美元。

纽约汇市早盘公布的数据显示，2月美国民间就业岗位增幅超预期，是近期公布的又一个令人鼓舞的经济数据，并提振了美联储今年至少升息一次的预期。

上述乐观情绪随后降温，部分因投资者质疑美国经济数据普遍强劲的势头是否会持续，以及欧洲央行是否会在3月10日会议上追加刺激举措，进而打压欧元。

“投资者在稍早上扬后锁定部分获利，”德意志银行驻纽约的汇市策略师Sebastien Galy在谈到美元涨势时说，“所有人都知道美元价值过高，尽管走强的理由充分。”

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业岗位增加21.4万个，高于分析师预估。路透对分析师所做调查预估为增加19万个。

低油价对美联储政策以及中国经济成长所造成影响的不确定性犹存，促使交易商在美元走强后锁定获利，瑞穗银行驻纽约的汇市策略师Sireen Harajli表示。

Harajli说，美国周五公布2月非农就业报告前的不确定性也可能是导致美元逆转涨势的原因之一。 路透调查的分析师预计，2月美国非农就业岗位增加19万个。

美元指数 盘中触及近一个月高位98.582，最新下跌0.17%，报98.176。美元兑日圆 最新跌0.53%，报113.38日圆。