《全球汇市》澳元风头一时无两，美元、欧元和日圆持稳

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
投资者仍对买入欧元持谨慎态度，此前又有一位欧洲央行高官暗示该央行下周政策会议可能采取行动。
欧洲央行执委科尔周三表示，欧元区银行业者迄今很好地应对了超低利率，欧洲央行维持物价稳定的承诺实际支持了银行业获利能力。
澳洲今早稍后将公布贸易数据，随后中国财新服务业采购经理人指数(PMI)将出炉。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0864 1.0866 -0.02 +0.04 1.0860
美元/日圆 113.56 113.45 +0.10 -5.60 120.30
欧元/日圆 123.43 123.28 +0.12 -5.40 130.47
美元/瑞郎 0.9972 0.9963 +0.09 -0.46 1.0018
英镑/美元 1.4079 1.4076 +0.02 -4.47 1.4738
美元/加元 1.3426 1.3415 +0.08 -2.98 1.3839
美元/离岸人民币 6.5463 6.5478 -0.02 -0.33 6.5680
澳元/美元 0.7281 0.7293 -0.16 +0.08 0.7275
新西兰元/美元 0.6665 0.6671 -0.09 -2.34 0.6825
澳元/日圆 82.690 82.750 -0.07 -5.63 87.620
新西兰元/日圆 75.700 75.670 +0.04 -7.66 81.980
英镑/日圆 159.90 159.72 +0.11 -9.77 177.22
澳元/新西兰元 1.0924 1.0916 +0.07 +2.44 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/孙国玉/徐文焰/杜明霞；审校 戴素萍/汪红英/龚芳/许娜)
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选