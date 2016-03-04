《全球汇市》美元走软，因美国薪资下滑暗示联储升息步伐缓慢

* 美国2月薪资下滑

* 欧元兑美元触及一周高位1.1042美元

* 美元指数触及近两周低位97.019

* 欧元上扬，受助于欧洲央行会议前的空头回补

路透纽约3月4日 - 美元周五走软，兑欧元触及一周低位，因美国2月薪资回落，盖过了就业岗位强劲增长带来的利多基调，并支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)不急于升息的观点。

美国劳工部公布的数据显示，2月美国平均时薪较前月下降3美分。分析师表示，交易商聚焦薪资下滑，上月就业岗位猛增24.2万也未能打消他们的顾虑。

美元兑欧元势将录得三周来最大周跌幅。

“毫无疑问，薪资数据疲弱暗示美联储可能最终同意等待更长时间再升息，”Merk Investments的总裁兼首席投资长Axel Merk表示。

分析师称，美国薪资下滑暗示通胀将继续保持在低位。美联储决策者密切关注通胀的发展，以决定何时进行第二次升息。

尽管在就业岗位大幅增长的数据公布后美元应声上扬，但涨势很快被逆转，欧元兑美元升至日高1.1042美元，此为一周最高水平。

美元指数 盘中触及近两周低位97.019。不过，美元兑避险日圆在下午的交易中转跌为升，触及日高114.25日圆，分析师将此归因于风险意愿增强。

欧元在美国就业报告公布前已经触及一周高位，因市场认为欧元已经消化了欧洲央行将在下周进一步放宽政策的预期。欧元在下午的交易中续升，继续受助于上述观点。

12月3日，交易商被迫快速买回欧元，因欧洲央行在当日政策会议上宣布的刺激举措规模不及预期，令市场失望。分析师称，当日情景周五重现，交易商在欧洲央行3月10日会议前回补欧元空头头寸。

“12月初，投资者被狠狠地咬了一口，”Brown Brothers Harriman的汇市策略部全球主管Marc Chandler表示，“这促使投资者今日回补空头头寸。”

欧元兑美元 尾盘上扬0.37%，报1.0995美元。美元兑日圆 尾盘升0.32%，报114.03日圆。