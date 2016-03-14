修正-《全球汇市》美元/欧洲货币上涨，继续对德拉吉讲话带动的欧元升势获利了结

(更正：正文第五段有误，应为“交易商也将关注瑞士”，而非“交易所也将关注瑞士”)

* 欧元下滑，因投资人继续对欧洲央行意外暗示后的升势获利了结

* 静待日本央行和美联储会议

* 巴西、南非货币下挫

* 普京宣布从叙利亚撤军后俄罗斯卢布上扬

路透纽约3月14日 - 美元兑欧元等欧洲货币周一上涨，因上周欧洲央行总裁德拉吉暗示该行可能不会再继续放宽货币政策后欧元大涨，投资人对此升势获利了结。

在德拉吉上周四的讲话后，欧元创一个月最大升幅，但之后兑美元回吐涨幅。

目前投资人将注意力转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二和周三的货币政策会议，预计联邦公开市场委员会(FOMC)将维持利率不变。

“因德拉吉称‘不再降息’引起的欧元升势可能过度，且美联储有可能会略更鹰派引发一些修正性的价格走势，”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示。

交易商也将关注瑞士、澳洲和挪威央行本周的利率决定，英国央行和日本央行本周也将举行货币政策会议。分析师表示，这些会议将考验央行管理市场预期的能力。

欧元兑美元 跌0.5%，报1.1197美元，也受到欧洲股市上涨拖累。自德拉吉宣布包括扩大购买资产以及进一步降息的一系列大胆宽松措施后，欧股已经上扬了约3%。

美元兑主要欧洲货币周一普涨，美元兑瑞郎 升0.45%，报0.9875瑞郎，英镑兑美元 跌0.6%，报1.4298美元。

新兴市场货币今日波动最大，多国货币因国内市场动荡而遭抛售。南非兰特 兑美元重挫达2.4%，因投资人担心该国信贷评等可能不久就将被下调。

巴西雷亚尔兑美元 大跌1.8%，周末巴西全国约300万民众示威游行要求弹劾总统罗塞夫(Dilma Rousseff)。

埃及镑 暴跌超过14%，此前埃及央行祭出市场期待已久的货币贬值行动。

俄罗斯总统普京宣布计划从叙利亚撤军后，卢布 午后由跌转升。(完)

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