《全球汇市》美元兑日圆走软，因美国数据疲弱且日本央行称将暂停降息

* 美国零售销售数据疲弱，重压美元

* 日本央行声明中未提及进一步降息

* 预计美联储将按兵不动，但可能暗示未来会继续升息

* 英镑下跌1%，因民调显示支持退欧阵营领先

路透纽约3月15日 - 美元兑日圆周二急跌，因日本央行保持利率不变，且美国零售销售数据疲弱，另外油价重挫、全球股市走低引发投资者的避险意愿。

在意外降息至负值区域六周后，日本央行总裁黑田东彦表示，央行将暂缓行动，以观降息成效，但可能在降息效果尚未完全渗透到经济中之前再次出手。

尽管实施了负利率，且可能进一步降息，但投资者仍纷纷买入日圆，延续1月政策声明宣布后一天以来累计上涨逾6.5%的升势。

“很显然，我们目前处于货币政策的衰竭期，”FIS Group的执行长兼首席投资长Tina Byles Williams表示，“市场预计会出现一个短暂的避险期，而日圆正是避险选择之一。”

美元兑日圆下跌超过1%，之前公布数据显示，美国2月零售销售降幅不及预期，但1月数据被大幅下修。

美元兑日圆 尾盘下跌0.6%，报113.12日圆。

股市自年初受创后一直在反弹。过去两周，一项衡量全球股市的指数 累计上扬近5%，过去四周涨幅近10%。美元也因此受益，今年多数时间，美元与风险资产的走势一致。

“风险资产涨势不俗，但现在，这开始推升利率预期，”法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“美联储收紧政策的预期重新被消化，风险人气略趋谨慎。”

去年12月，美联储在近10年来首次升息后表示，预计今年将会继续升息。升息使美元更具吸引力，但也可能损及美国出口和在海外开展业务的美国企业的获利，影响企业的资产负债表状况。

英镑是另一个今日波动幅度较大的货币，兑欧元和美元下跌1%，之前每日邮报的一项民调显示，支持退欧阵营领先。英国将于6月进行退欧公投。