《全球汇市》美元跌势减慢，但因受FED加息预期影响恐仍录得周线跌幅

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1276 1.1317 -0.36 +3.83 1.0860
美元/日圆 111.27 111.37 -0.09 -7.51 120.30
欧元/日圆 125.47 126.05 -0.46 -3.83 130.47
美元/瑞郎 0.9693 0.9671 +0.23 -3.24 1.0018
英镑/美元 1.4445 1.4478 -0.23 -1.99 1.4738
美元/加元 1.3023 1.2972 +0.39 -5.90 1.3839
美元/离岸人民币 6.4755 6.4546 +0.32 -1.41 6.5680
澳元/美元 0.7625 0.7648 -0.30 +4.81 0.7275
新西兰元/美元 0.6806 0.6845 -0.57 -0.28 0.6825
欧元/瑞郎 1.0931 1.0950 -0.17 +0.41 1.0886
欧元/英镑 0.7804 0.7812 -0.10 +5.93 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2615 9.2549 +0.07 +0.99 9.1705
美元/挪威克朗 8.3449 8.3204 +0.29 -5.60 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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