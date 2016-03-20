更新版 1-《全球汇市》美元反弹，但连续第三周下跌

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
(新增文末汇率收盘表格)
* 美元兑主要货币从多月低位反弹
* 美元兑日圆和欧元本周下跌
* 聚焦日本当局如何应对日圆走坚
* 美元兑新兴市场货币上涨，但仍接近2016年低位
路透纽约3月18日 - 美元兑多数主要货币周五上涨，从五个月低位反弹，交易商因美国联邦储备理事会(FED/美联储)对全球市场状况发表谨慎言论连续两日抛售美元后，今日出脱空头头寸。
美元指数 上涨0.4%，但分析师对美元近期重拾涨势表示怀疑。
美元本周下跌略多于1%，为连续第三周下跌。
美元兑日圆 周五上涨0.3%，报111.75日圆，进一步脱离周四触及的17个月低位110.65日圆，本周美元兑日圆下跌近2%，为五周来的最大周度跌幅。
瑞银集团(UBS)下调了美元兑日圆短期预期，将其三个月和六个月目标汇率下调。
“美联储再次确认了对升息的谨慎态度，我们预计美元/日圆反弹步伐将更缓慢，”瑞银分析师在一份公告中称。
欧元 从1.1342美元的五周高位回落，兑美元下跌0.45%，报1.1265美元，本周上涨略多于1%。
“市场对美联储的反应非常非常强烈，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理Axel Merk称。
至于周五的走势，主要源于“周末前的平仓行为”，Merk称，“今天是周五，这是今天的最大驱动力。”
美元兑一些新兴市场货币稍早下跌，但随后从稍早触及的低位反弹。
美元兑石油相关货币墨西哥比索 和俄罗斯卢布 分别上涨0.2%和0.25%，兑哥伦比亚比索 上涨0.1%。
尽管周五上涨，美元兑上述三种货币本周仍下跌，处于或接近年内低位。
Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略全球负责人Win Thin称，随着已经实施负利率的欧洲央行和日本央行采取更多的宽松措施，美元进一步疲弱的可能性今年迄今给新兴市场带来恩惠。
美元走软使新兴市场货币受益，因美元下跌打压石油、咖啡和金属等商品价格，增加了这些国家的出口收益。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1267 1.1317 -0.44 +3.75 1.0860
美元/日圆 111.55 111.37 +0.16 -7.27 120.30
欧元/日圆 125.68 126.05 -0.29 -3.67 130.47
美元/瑞郎 0.9697 0.9671 +0.27 -3.20 1.0018
英镑/美元 1.4478 1.4478 +0.00 -1.76 1.4738
美元/加元 1.2999 1.2972 +0.21 -6.07 1.3839
美元/离岸人民币 6.4612 6.4546 +0.10 -1.63 6.5680
澳元/美元 0.7599 0.7648 -0.64 +4.45 0.7275
欧元/瑞郎 1.0928 1.0950 -0.20 +0.39 1.0886
欧元/英镑 0.7783 0.7812 -0.37 +5.65 0.7367
新西兰元/美元 0.6794 0.6845 -0.75 -0.45 0.6825
美元/挪威克朗 8.3933 8.3204 +0.88 -5.05 8.8398
欧元/挪威克朗 9.4611 9.4211 +0.42 -1.46 9.6011
美元/瑞典克朗 8.2312 8.1772 +0.66 -2.55 8.4465
欧元/瑞典克朗 9.2787 9.2549 +0.26 +1.18 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。