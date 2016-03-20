更新版 1-《全球汇市》美元反弹，但连续第三周下跌

(新增文末汇率收盘表格)

* 美元兑主要货币从多月低位反弹

* 美元兑日圆和欧元本周下跌

* 聚焦日本当局如何应对日圆走坚

* 美元兑新兴市场货币上涨，但仍接近2016年低位

路透纽约3月18日 - 美元兑多数主要货币周五上涨，从五个月低位反弹，交易商因美国联邦储备理事会(FED/美联储)对全球市场状况发表谨慎言论连续两日抛售美元后，今日出脱空头头寸。

美元指数 上涨0.4%，但分析师对美元近期重拾涨势表示怀疑。

美元本周下跌略多于1%，为连续第三周下跌。

美元兑日圆 周五上涨0.3%，报111.75日圆，进一步脱离周四触及的17个月低位110.65日圆，本周美元兑日圆下跌近2%，为五周来的最大周度跌幅。

瑞银集团(UBS)下调了美元兑日圆短期预期，将其三个月和六个月目标汇率下调。

“美联储再次确认了对升息的谨慎态度，我们预计美元/日圆反弹步伐将更缓慢，”瑞银分析师在一份公告中称。

欧元 从1.1342美元的五周高位回落，兑美元下跌0.45%，报1.1265美元，本周上涨略多于1%。

“市场对美联储的反应非常非常强烈，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理Axel Merk称。

至于周五的走势，主要源于“周末前的平仓行为”，Merk称，“今天是周五，这是今天的最大驱动力。”

美元兑一些新兴市场货币稍早下跌，但随后从稍早触及的低位反弹。

美元兑石油相关货币墨西哥比索 和俄罗斯卢布 分别上涨0.2%和0.25%，兑哥伦比亚比索 上涨0.1%。

尽管周五上涨，美元兑上述三种货币本周仍下跌，处于或接近年内低位。

Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略全球负责人Win Thin称，随着已经实施负利率的欧洲央行和日本央行采取更多的宽松措施，美元进一步疲弱的可能性今年迄今给新兴市场带来恩惠。

美元走软使新兴市场货币受益，因美元下跌打压石油、咖啡和金属等商品价格，增加了这些国家的出口收益。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1267 1.1317 -0.44 +3.75 1.0860

美元/日圆 111.55 111.37 +0.16 -7.27 120.30

欧元/日圆 125.68 126.05 -0.29 -3.67 130.47

美元/瑞郎 0.9697 0.9671 +0.27 -3.20 1.0018

英镑/美元 1.4478 1.4478 +0.00 -1.76 1.4738

美元/加元 1.2999 1.2972 +0.21 -6.07 1.3839

美元/离岸人民币 6.4612 6.4546 +0.10 -1.63 6.5680

澳元/美元 0.7599 0.7648 -0.64 +4.45 0.7275

欧元/瑞郎 1.0928 1.0950 -0.20 +0.39 1.0886

欧元/英镑 0.7783 0.7812 -0.37 +5.65 0.7367

新西兰元/美元 0.6794 0.6845 -0.75 -0.45 0.6825

美元/挪威克朗 8.3933 8.3204 +0.88 -5.05 8.8398

欧元/挪威克朗 9.4611 9.4211 +0.42 -1.46 9.6011

美元/瑞典克朗 8.2312 8.1772 +0.66 -2.55 8.4465

欧元/瑞典克朗 9.2787 9.2549 +0.26 +1.18 9.1705