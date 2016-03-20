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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 07:20 BJT

重温稿-《全球汇市》美元反弹，但连续第三周下跌

* 美元兑主要货币从多月低位反弹
    * 美元兑日圆和欧元本周下跌
    * 聚焦日本当局如何应对日圆走坚
    * 美元兑新兴市场货币上涨，但仍接近2016年低位

    路透纽约3月18日 - 美元兑多数主要货币周五上涨，从五个月低位反弹，交易商因美国
联邦储备理事会(FED/美联储)对全球市场状况发表谨慎言论连续两日抛售美元后，今日出脱
空头头寸。
    
    美元指数 上涨0.4%，但分析师对美元近期重拾涨势表示怀疑。
    
    美元本周下跌略多于1%，为连续第三周下跌。
    
    美元兑日圆 周五上涨0.3%，报111.75日圆，进一步脱离周四触及的17个月低位11
0.65日圆，本周美元兑日圆下跌近2%，为五周来的最大周度跌幅。
    
    瑞银集团(UBS)下调了美元兑日圆短期预期，将其三个月和六个月目标汇率下调。
    
    “美联储再次确认了对升息的谨慎态度，我们预计美元/日圆反弹步伐将更缓慢，”瑞
银分析师在一份公告中称。
    
    欧元 从1.1342美元的五周高位回落，兑美元下跌0.45%，报1.1265美元，本周上
涨略多于1%。
    
    “市场对美联储的反应非常非常强烈，”Merk　Hard Currency Fund总裁兼投资组合经
理Axel Merk称。
    
    至于周五的走势，主要源于“周末前的平仓行为”，Merk称，“今天是周五，这是今天
的最大驱动力。”
    
    美元兑一些新兴市场货币稍早下跌，但随后从稍早触及的低位反弹。
    
    美元兑石油相关货币墨西哥比索 和俄罗斯卢布 分别上涨0.2%和0.25%，兑
哥伦比亚比索 上涨0.1%。 
    
    尽管周五上涨，美元兑上述三种货币本周仍下跌，处于或接近年内低位。
    
    Brown Brothers　Harriman新兴市场货币策略全球负责人Win Thin称，随着已经实施负
利率的欧洲央行和日本央行采取更多的宽松措施，美元进一步疲弱的可能性今年迄今给新兴
市场带来恩惠。
    
    美元走软使新兴市场货币受益，因美元下跌打压石油、咖啡和金属等商品价格，增加了
这些国家的出口收益。 
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1267   1.1317   -0.44   +3.75   1.0860
    美元/日圆            111.55   111.37   +0.16   -7.27   120.30
    欧元/日圆         125.68   126.05   -0.29   -3.67   130.47
    美元/瑞郎            0.9697   0.9671   +0.27   -3.20   1.0018
    英镑/美元            1.4478   1.4478   +0.00   -1.76   1.4738
    美元/加元            1.2999   1.2972   +0.21   -6.07   1.3839
    美元/离岸人民币      6.4612   6.4546   +0.10   -1.63   6.5680
    澳元/美元            0.7599   0.7648   -0.64   +4.45   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0928   1.0950   -0.20   +0.39   1.0886
    欧元/英镑         0.7783   0.7812   -0.37   +5.65   0.7367
    新西兰元/美元        0.6794   0.6845   -0.75   -0.45   0.6825
    美元/挪威克朗        8.3933   8.3204   +0.88   -5.05   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.4611   9.4211   +0.42   -1.46   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.2312   8.1772   +0.66   -2.55   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.2787   9.2549   +0.26   +1.18   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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