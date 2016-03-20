重温稿-《全球汇市》美元反弹，但连续第三周下跌

* 美元兑主要货币从多月低位反弹 * 美元兑日圆和欧元本周下跌 * 聚焦日本当局如何应对日圆走坚 * 美元兑新兴市场货币上涨，但仍接近2016年低位 路透纽约3月18日 - 美元兑多数主要货币周五上涨，从五个月低位反弹，交易商因美国 联邦储备理事会(FED/美联储)对全球市场状况发表谨慎言论连续两日抛售美元后，今日出脱 空头头寸。 美元指数 上涨0.4%，但分析师对美元近期重拾涨势表示怀疑。 美元本周下跌略多于1%，为连续第三周下跌。 美元兑日圆 周五上涨0.3%，报111.75日圆，进一步脱离周四触及的17个月低位11 0.65日圆，本周美元兑日圆下跌近2%，为五周来的最大周度跌幅。 瑞银集团(UBS)下调了美元兑日圆短期预期，将其三个月和六个月目标汇率下调。 “美联储再次确认了对升息的谨慎态度，我们预计美元/日圆反弹步伐将更缓慢，”瑞 银分析师在一份公告中称。 欧元 从1.1342美元的五周高位回落，兑美元下跌0.45%，报1.1265美元，本周上 涨略多于1%。 “市场对美联储的反应非常非常强烈，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经 理Axel Merk称。 至于周五的走势，主要源于“周末前的平仓行为”，Merk称，“今天是周五，这是今天 的最大驱动力。” 美元兑一些新兴市场货币稍早下跌，但随后从稍早触及的低位反弹。 美元兑石油相关货币墨西哥比索 和俄罗斯卢布 分别上涨0.2%和0.25%，兑 哥伦比亚比索 上涨0.1%。 尽管周五上涨，美元兑上述三种货币本周仍下跌，处于或接近年内低位。 Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略全球负责人Win Thin称，随着已经实施负 利率的欧洲央行和日本央行采取更多的宽松措施，美元进一步疲弱的可能性今年迄今给新兴 市场带来恩惠。 美元走软使新兴市场货币受益，因美元下跌打压石油、咖啡和金属等商品价格，增加了 这些国家的出口收益。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1267 1.1317 -0.44 +3.75 1.0860 美元/日圆 111.55 111.37 +0.16 -7.27 120.30 欧元/日圆 125.68 126.05 -0.29 -3.67 130.47 美元/瑞郎 0.9697 0.9671 +0.27 -3.20 1.0018 英镑/美元 1.4478 1.4478 +0.00 -1.76 1.4738 美元/加元 1.2999 1.2972 +0.21 -6.07 1.3839 美元/离岸人民币 6.4612 6.4546 +0.10 -1.63 6.5680 澳元/美元 0.7599 0.7648 -0.64 +4.45 0.7275 欧元/瑞郎 1.0928 1.0950 -0.20 +0.39 1.0886 欧元/英镑 0.7783 0.7812 -0.37 +5.65 0.7367 新西兰元/美元 0.6794 0.6845 -0.75 -0.45 0.6825 美元/挪威克朗 8.3933 8.3204 +0.88 -5.05 8.8398 欧元/挪威克朗 9.4611 9.4211 +0.42 -1.46 9.6011 美元/瑞典克朗 8.2312 8.1772 +0.66 -2.55 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.2787 9.2549 +0.26 +1.18 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)