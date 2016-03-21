《全球汇市》英镑受英国政局波动拖累下跌，日圆全线上涨

“现在考虑一下这个可能性，即美联储发出信号暗示，他们对于全球增长的担忧在下半年晚些时候之前不会缓解，”Englander称。

美元指数 仅上涨0.1%多一点至95.237。美元兑日圆跌0.2%至111.395，兑欧元上涨0.2%至1.1251美元。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1238 1.1267 -0.26 +3.48 1.0860

美元/日圆 111.44 111.55 -0.10 -7.36 120.30

欧元/日圆 125.25 125.68 -0.34 -4.00 130.47

美元/瑞郎 0.9716 0.9697 +0.20 -3.01 1.0018

英镑/美元 1.4385 1.4478 -0.64 -2.40 1.4738

美元/加元 1.3058 1.2999 +0.45 -5.64 1.3839

美元/离岸人民币 6.4777 6.4612 +0.26 -1.37 6.5680

澳元/美元 0.7612 0.7599 +0.17 +4.63 0.7275

新西兰元/美元 0.6772 0.6794 -0.32 -0.78 0.6825

欧元/瑞郎 1.0921 1.0928 -0.06 +0.32 1.0886

欧元/英镑 0.7812 0.7783 +0.37 +6.04 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2734 9.2787 -0.06 +1.12 9.1705

美元/挪威克朗 8.4058 8.3933 +0.15 -4.91 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价