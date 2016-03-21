《全球汇市》美元上涨，因美联储官员暗示可能在4月升息

* 美元上涨，因地区联储总裁暗示可能在4月升息

* 英国支持退欧的内阁部长辞职伤及英镑

* 日圆兑美元扭转稍早升势

路透纽约3月21日 - 美元周一小涨，之前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员在不同的场合表达了对通胀强硬的立场，暗示在联储4月会议上有可能升息。

上周，美联储下调今年升息次数预估，并表达了对全球经济脆弱的谨慎论调，令投资人意外。这引发原本押注美元走强的交易商大举抛售。

周一，亚特兰大联储总裁洛克哈特在准备好的讲话中表示，美国经济有“充足动能”，可以支持美联储早至下月就升息。这提振美元，洛克哈特讲话后，美元兑欧元和日圆触及日高。

“4月升息肯定比许多投资人原本预计的要早，因4月会议后没有记者会，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

“洛克哈特重申之后的每次会议上‘都有可能’，我认为他的讲话整体基调略偏鹰派，是今日下午扶助支撑美元的主要因素。”

美元兑日圆 升0.25%，报111.83日圆。

欧元兑美元 跌0.2%，报1.1246美元。

洛克哈特讲话前，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)、里奇蒙联储总裁拉克尔和圣路易斯联储总裁布拉德也都指出，有可能在4月会议上升息。

洛克哈特的讲话尤为抢眼，因他在地区联储总裁中是以中立派着称。

美元指数 升0.2%，报95.298。

脱欧忧虑加重拖累英镑下挫，也带动了美元的升势。英镑大跌逾0.5%，因市场担心执政的保守党内部在6月公投前对是否留在欧盟以及上周预算案的分歧加剧。

在支持英国退欧的内阁成员Iain Duncan Smith辞职后，首相卡梅伦可能难以推动党内大多数人在6月公投中投票支持留在欧盟内，这让人感到担忧。

英镑兑美元 跌0.6%，报1.4397美元。

“英镑通常不会对英国政治事件作出强烈反应，因此这次可能还是因脱欧话题引发的动荡。”伦敦Millennium Global的投资组合汇率负责人Richard Benson说道。(完)