《全球汇市》美元上涨，因布鲁塞尔遭炸弹袭击而受压的风险意愿回温

* 美元上涨，欧元和日圆走软

* 澳元、新西兰元和加元走强

* 新兴市场货币上扬

* 英镑下挫1%，因担心脱欧的可能性上升

路透纽约3月22日 - 美元周二上涨，收复稍早同全球市场遭抛售相关的失地。在布鲁塞尔遭炸弹袭击造成至少30人死亡，数百人受伤后，投资人抛售股票和较高风险资产。

欧元和英镑下挫，因对爆炸事件可能令英国脱欧的可能性增加的担忧加重。伊斯兰国已经宣称对该事件负责。

午后美国市场交易中，欧洲以外的投资人信心恢复，因投资人聚焦令人鼓舞的全球经济成长迹象。这刺激投资人由避险货币转投美元和较高收益的货币。

“尽管海外发生事件，但总的来说，市场对经济成长、对中国的信心继续变得越来越积极和乐观。”Fiera Capital Inc投资长Jonathan Lewis表示。

这提振加元 和澳元 当日上涨。这两种货币因同商品价格走势息息相关而被认为是高风险货币，但收益也比美元要高。

包括巴西雷亚尔、俄罗斯卢布和哥伦比亚及墨西哥披索在内的新兴市场货币兑美元也走强。

当投资人对市场有信心时，商品货币和新兴市场货币通常会有不错表现。

英镑兑美元 今日走势最大，下挫逾1%，至一周最低。分析师表示，布鲁塞尔机场和高峰时期的地铁遭爆炸袭击，可能令更多英国人在6月公投中赞成英国退出欧盟。

“布鲁塞尔遭袭击，加上周末土耳其遭恐怖袭击...对英国来说是坏消息，因会让那些希望脱欧的人有了话柄，认为如果脱欧，英国就是安全的。”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示。

美元兑日圆 扭转稍早跌势，触及近一周高位，纽约尾盘升0.4%，报112.40日圆。

欧元兑美元 跌0.2%，报1.1214美元，延续自上周四触及一个月高位1.1342美元后的回落走势。